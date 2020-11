Κοινωνία

Γκίκα στον ΑΝΤ1 για τηλεκπαίδευση: Προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα (βίντεο)

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας απαντά για το θέμα που προέκυψε στην πρεμιέρα της τηλεκπαίδευσης με την Webex. Πως είναι σήμερα η κατάσταση.

Για το πρόβλημα στην πλατφόρμα Webex που προέκυψε στην πρεμιέρα της τηλεκπαίδευσης και για την λειτουργία του συστήματος σήμερα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ Καλημέρα Ελλάδα η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αναστασία Γκίκα.



Όπως είπε το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ωστόσο σήμερα η εικόνα είναι καλύτερη και όπως είπε η κ. Γκίκα το Υπουργείο Παιδείας είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα.



«Είναι μια ειδική συγκυρία, είμαστε επί ποδός και σε εγρήγορση», τόνισε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το υπουργείο Παιδείας, περίπου 35.000 ελληνικές τάξεις «τρέχουν» από το πρωί στο webex, ενώ η Cisco ενημέρωσε ότι θα προβεί σε περαιτέρω θωράκιση του συστήματος μετά το πέρας της σχολικής ημέρας.

Η ομαλή λειτουργία των ψηφιακών τάξεων αναμένεται να «δοκιμαστεί» και σήμερα, όταν στο σύστημα της webex «μπουν» και σχολεία από την κεντρική Ευρώπη, σε κάτι που άλλωστε, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, οφειλόταν η χθεσινή υπερφόρτωση του συστήματος.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, έχουν ήδη υλοποιηθεί ενέργειες ενίσχυσης του συστήματος από τον πάροχο της πλατφόρμας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες ψηφιακές τάξεις. Ωστόσο, μετά το πέρας της σημερινής σχολικής ημέρας, ο πάροχος θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τη θωράκιση του συστήματος.

Κατόπιν αυτών, ένα ποσοστό εκ των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ενημερωθεί μετά το τέλος των σχετικών διαδικασιών για το νέο ατομικό τους σύνδεσμο ψηφιακής τάξης, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί εν συνεχεία στους μαθητές τους. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν το σύνδεσμο που είχαν μέχρι τώρα.

Επίσης, η Γενική Γραμματεία υπογράμμισε την ανάγκη να συνδέονται στο σύστημα μόνη οι εκπαιδευτικοί που έχουν μάθημα, εξαιτίας της διαπιστωμένης υπερχρήσης του συστήματος. «Η πανδημία έχει επιφέρει διεθνώς μια σειρά από επιπτώσεις και μας έχει υποχρεώσει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και λειτουργίας μας συνολικά σε μικρό χρόνο», ανέφερε η ΓΓ.

«Οι συνθήκες είναι σαφώς πρωτόγνωρες για όλους, παρόλα αυτά από την πρώτη μέρα της υγειονομικής κρίσης, από κοινού Πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα εργαζόμαστε για την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι και σήμερα καλούμαστε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες διαδικτυακής φόρτωσης που είναι πρωτοφανείς για όλον τον κόσμο», κατέληξε η ΓΓ.