Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ηλεκτρονικές απάτες

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της EUROPOL. Σε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία διεθνούς κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, «η επιχείρηση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της EUROPOL το διάστημα από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2020, σε 16 χώρες με τη συμμετοχή τραπεζικών ιδρυμάτων, εμπόρων ηλεκτρονικών καταστημάτων και αστυνομικών Αρχών, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα, ενώ κύριος στόχος της Δράσης (eComm 2020) ήταν, μέσω συντονισμένων ενεργειών μεταξύ των Αρχών επιβολής του νόμου, ο εντοπισμός εγκληματικών δικτύων τα οποία είναι ύποπτα για διαδικτυακές απάτες και η ανάλυση του τρόπου δράσης τους.

Στη χώρα μας, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος:

διερευνήθηκαν 13 υποθέσεις απάτης και απάτης με υπολογιστή που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τη συνολική ζημία που καταγγέλθηκε να ανέρχεται σε 91.224 ευρώ και

εξιχνιάστηκαν 2 από αυτές τις υποθέσεις, για τις οποίες σχηματίσθηκαν αντίστοιχες δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, σε βάρος 2 ημεδαπών. Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι κυριότεροι τρόποι δράσης (modus operandi) ήταν οι ακόλουθοι:

άγνωστοι δράστες, κάνοντας χρήση υποκλαπέντων στοιχείων πιστωτικών/χρεωστικών καρτών θυμάτων, πραγματοποίησαν συναλλαγές σε ηλεκτρονικά καταστήματα (λ.χ. συναλλαγές σε ιστοτόπους και διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες). Στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία των καρτών αποκτήθηκαν κυρίως μέσω επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και

πολίτες, που πραγματοποίησαν διαδικτυακές αγορές μέσω ιστοτόπων ημεδαπών και αλλοδαπών ηλεκτρονικών εμπόρων, καταβάλλουν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό αλλά ουδέποτε έλαβαν τις παραγγελίες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω της πανδημίας Covid-19, πολλές από τις περιπτώσεις αφορούν απατηλές συναλλαγές διαδικτύου, που σχετίζονται με αγορές χειρουργικών μασκών, γαντιών κ.λπ.

Σημειώνεται, ότι με πρωτοβουλία της EUROPOL, πραγματοποιείται εκστρατεία ενημέρωσης, υπό την αιγίδα της δράσης eComm 2020 στην οποία λαμβάνει μέρος και η χώρα μας. Η καμπάνια απευθύνεται στους ηλεκτρονικούς εμπόρους, με συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να εντοπίσουν πιθανές απατηλές συναλλαγές και να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν την επιχείρηση και τους πελάτες τους από τέτοιες επιθέσεις».