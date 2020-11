Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο υγειονομικός χάρτης της Ελλάδας - οι ΜΕΘ ανά τη χώρα

Στον υγειονομικό χάρτη αναγράφονται αναλυτικά οι κλίνες Covid-19 ανά την Ελλάδα. Πόσα τεστ έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα. Ποια η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Τον υγειονομικό χάρτη της χώρας μας, παρουσίασε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τον κορονοϊό, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Για τις κλίνες ΜΕΘ ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι σήμερα έχουμε 1.082 και έρχονται 234 νέες μέχρι το τέλος του έτους.

Στον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας αναφέρεται επίσης ότι υπάρχουν 4.590 κλίνες Covid-19, ενώ συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 2 εκατομμύρια τεστ (PCR και Rapid Test), με τις κινητές ομάδες να φτάνουν τις 450.000.

Δείτε αναλυτικά τον χάρτη: