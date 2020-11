Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: στοιχεία για 12 ανθρωποκτονίες από τον ψευτογιατρό (βίντεο)

Παράλληλα με αυτές και πολλές απόπειρες ανθρωποκτονίας. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τις ανακριτικές Αρχές για την πλέον μεγαλύτερη κατά συρροή δολοφονία στην χώρα. Τι δηλώνουν νομικοί κύκλοι.

Σοκ με την υπόθεση του ψευτογιατρού Νίκου Κοντοστάθη, με τις διωκτικές Αρχές να βλέπουν να εξελίσσεται στην μεγαλύτερη υπόθεση ανθρωποκτονίας κατά συρροή στα ελληνικά δικαστικά χρονικά!

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι Αρχές φαίνεται να έχουν βρει στοιχεία για 12 ασθενείς που οδηγήθηκαν στο θάνατο εξαιτίας των δολοφονικών θεραπείων του αποκαλούμενου ψευτογιατρού, για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας, ενώ δεκάδες είναι και τα θύματα εξαπάτησης , με το μέγεθος της απάτης να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ



Eυθύνεται για 12νεκρούς και 14 απόπειρες, και εξαπάτηση που φτάνει τα 840.000 ευρώ, δηλώνει ο δικηγόροςτων θυμάτων, Στέλιος Σούρλας.



Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πραγματογνώμονες των ανακριτικών Αρχών, ένας ιατροδικάστης και ένας παθολογοανατόμος έκαναν φύλλο και φτερό τους φακέλους των ασθενών του Κοντοστάθη που κατέληξαν και εντόπισαν άμεση συνάφεια του θανάτου του τους με την δράση του ψευτιατρού…



"Ο θάνατος όλων των ασθενών , επήλθε συνεπεία καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, σε έδαφος γενικευμένης καρκίνωσης, σε έδαφος του καρκίνου (από τον οποίο έπασχαν), μετά από διακοπή της θεραπείας τους από τον Κοντοστάθη Νικόλαο, τελώντας το αδίκημα της ανθρωποκτονίας", αναφέρεται στο πόρισμα.



"Δηλαδή, είχαν προσδόκιμο ζωής μεγαλύτερο, θα μπορούσαν να ζήσουν παραπάνω και κατέληξαν", εξηγεί ο Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής – τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας των θυμάτων.



Ο ψευτογιατρός Κοντοστάθης φαίνεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016. Εμφανιζόταν ως διακεκριμένος γιατρός της Ελβετίας, παρέχοντας, έναντι αδράς αμοιβής, τις ψευτοθεραπείες του σε βαριά νοσούντες ασθενείς. Με σκευάσματα βοτάνων, υποσχόταν πλήρη ίαση, ενώ κατηγορείται ότι έπειθε τα θύματά του να διακόψουν τις θεραπείες τους.