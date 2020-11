Πολιτική

Πράσινοι: “Νein” σε πώληση υποβρυχίων στην Τουρκία

Το Κόμμα των Πρασίνων κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.

Ανάκληση της αδειοδότησης για την εξαγωγή υποβρυχίων και να διακόψει την παράδοση στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία ζητούν από τη γερμανική κυβέρνηση οι Πράσινοι.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το Κόμμα των Πρασίνων κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να διακόψει την παράδοση στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία, να ανακαλέσει την αδειοδότηση για την εξαγωγή των υποβρυχίων Τ-214, να παρέμβει στο πλαίσιο της ΕΕ προκειμένου να επιβληθεί Ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων στην Τουρκία και να δημοσιοποιήσει την αξία των εξαγωγών στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία για το 2019.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η εν λόγω πρόταση συνυπογράφεται από αρκετούς Βουλευτές, μεταξύ των οποίων η αντιπρόεδρος της Βουλής Claudia Roth και ο υπέυθυνος διεθνών σχέσεων Manuel Sarrazin, τους οποίους συνάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα.

Επίσης, σημειώνουν ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι είναι ανεύθυνο η Γερμανία να συνεχίζει να επιμένει στην εξαγωγή των υποβρυχίων στην Τουρκία, τη στιγμή κατά την οποία απειλεί την Ελλάδα που είναι Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, αντιτίθεται στο Διεθνές Δίκαιο και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές, ασκείται κριτική για τη διστακτική και αργή αντίδραση της Γερμανικής κυβέρνησης στις ενέργειες της κυβέρνησης Ερντογάν, προσθέτοντας ότι με τη στάση αυτή η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαμηνύει ότι η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, χωρίς να φοβάται σοβαρές επιπτώσεις.