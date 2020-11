Αθλητικά

EuroCup: O αποδεκατισμένος Προμηθέας έχασε από την Τρέντο

Πάλεψαν μέχρι το τέλος οι Αχαιοί, παρά τις απουσίες λόγω κορονοϊού.

Ο… μισός, λόγω κορονοϊού, Προμηθέας Πατρών, έπεσε μαχόμενος απέναντι στην πρωτοπόρο και αήττητη του Δ' ομίλου του EuroCup.

Οι Αχαιοί ηττήθηκαν εντός έδρας 80-89 από την Τρέντο, για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, υπέστησαν την 4η απώλεια τους (ρεκόρ 2-4, έχουν έναν αγώνα λιγότερο) και έχασαν έδαφος στη “μάχη” που δίνουν για να προλάβουν το τρένο της “Φάσης των 16”. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί διεύρυναν σε 6-0 το αήττητο σερί τους (έχουν έναν αγώνα λιγότερο).

Η καταστροφική εκκίνηση της τρίτης περιόδου, όταν δέχθηκε σερί 0-11 (41-52 στο 24΄), και η έλλειψη ενέργειας από το 34΄ και μετά δεν επέτρεψαν στον Προμηθέα των απουσιών (Ραντίσεβιτς, Χριστοδούλου, Τζέιμς) την υπέρβαση, απέναντι στην ιταλική ομάδα.

Πάντως, ο τεχνικός των Αχαιών, Μάκης Γιατράς, κρατά και πάλι το μαχητικό πνεύμα που επέδειξαν οι παίκτες του, οι οποίοι στο 34΄ κατάφεραν να επανέλθουν στη διεκδίκηση της νίκης, μειώνοντας σε 72-73.

Ωστόσο, στη συνέχεια η ελληνική ομάδα έμεινε από δυνάμεις, με τους Ιταλούς να βρίσκουν ρυθμό από τα 6,75μ. και να… σφραγίζουν το “διπλό”.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Δημήτρη Αγραβάνη, ο οποίος στην επιστροφή του έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά, σκοράροντας 22 πόντους (4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 5/6 βολές). Άξιοι συμπαραστάτες του Έλληνα φόργουορντ ήταν οι Ίαν Μίλερ (22 π.) και Μο Φαγέ (8 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 3 μπλοκ). Από την Τρέντο “έλαμψε” ο Βίκτορ Σάντερς με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 41-41, 59-69, 80-89

Προμηθέας (Γιατράς): Αγκμπελέσε 7, Λούντζης 6, Αγραβάνης 22, Φαγέ 8, Μάντζαρης 6, Γιαννόπουλος, Μίλερ 22, Μαντζούκας 9.

Τρέντο (Μπριένζα): Μάρτιν 13, Κόντι 5, Μπράουν 15, Φοράι 2, Σάντερς 22, Μόργκαν 14, Γουίλιαμς 4, Λάντουρνερ 8, Μέι 6.