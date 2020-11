Οικονομία

Lockdown: Νέο ωράριο στα σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης για το ωράριο των σούπερ μάρκετ. Πότε τίθεται σε ισχύ.

Νέο ωράριο για τα σούπερ μάρκετ ανακοίνωση ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Νίκου Παπαθανάση στην ΕΡΤ, από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν στις 20:30.

Σημείωσε, επίσης ότι, τα σούπερ μάρκετ δεν θα ανοίξουν την ερχόμενη Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Διευκρίνισε ότι, σήμερα και αύριο θα λειτουργήσουν μέχρι τις 21:00 και το Σάββατο μέχρι τις 20:00.

Τέλος, επανάλαβε ότι, υπάρχει επάρκεια αγαθών και αυτήν τη στιγμή, η ροή είναι φυσιολογική.