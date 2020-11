Παράξενα

Τα κρυμμένα μυστικά στο “στοιχειωμένο σπίτι” της Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ερευνητής Κωνσταντίνος Τσίπτσιος αποκαλύπτει στην εκπομπή “Το Πρωινό” ιστορίες που είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό.