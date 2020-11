Κοινωνία

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

Άμεση επέμβαση από ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.



Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή Νέας Ζωής Ασπροπύργου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εσωτερικό χώρο του εργοστασίου, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες έως αυτή την ώρα για τυχόν εγκλωβισμένους.

Στην "μάχη" της κατάσβεσης ρίχτηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και το ειδικό μηχανοκίνητο της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από περίπου δύο ώρες.