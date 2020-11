Υγεία - Περιβάλλον

Αντικαταθλιπτικό φάρμακο βοήθησε ασθενείς με κορονοϊό

Ποιο είναι το ελπιδοφόρο χάπι. Μελέτη του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις.

Ένα χάπι που συνήθως συνταγογραφείται για τη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής ή του άγχους απέτρεψε την επιδείνωση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με ήπια Covid-19, οι οποίοι δεν είχαν εισαχθεί σε νοσοκομεία, σύμφωνα με μια μικρή, τυχαιοποιημένη δοκιμή.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, που δημοσιεύονται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA, δεν αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, επειδή η δοκιμή έγινε σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών και επικεντρώθηκε σε σχετικά λίγες παραμέτρους της ασθένειας. Οι ειδικοί ωστόσο εκτιμούν ότι θα άξιζε να γίνουν περαιτέρω μελέτες, σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις χώρισαν 152 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με Covid-19 σε δύο ομάδες: στους 80 χορηγήθηκε φλουβοξαμίνη, ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο (εκλεκτικός αναστολέας της σεροτονίνης) που έχει και ισχυρή επίδραση στις φλεγμονές και οι υπόλοιποι 72 έλαβαν ψευδοφάρμακο. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, κανείς από τους ασθενείς της πρώτης ομάδας δεν διαπίστωσε να έχουν επιδεινωθεί τα συμπτώματα (δύσπνοια ή χαμηλός κορεσμός οξυγόνου). Αντιθέτως, έξι από τους ασθενείς της ομάδας που λάμβαναν εικονικό φάρμακο επιδεινώθηκαν. Οι τέσσερις από αυτούς εισήχθησαν σε νοσοκομείο και ο ένας χρειάστηκε να υποστηριχθεί μηχανικά. Το ποσοστό εκείνων η κατάσταση των οποίων επιδεινώθηκε φτάνει το 8,3% και θεωρείται σημαντικό από στατιστικής απόψεως.

Η Ναχίντ Μπαντέλια, λοιμωξιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, είπε ότι θα ήθελε να δει μεγαλύτερες μελέτες ώστε να γίνει πιο κατανοητός ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου. Όπως είπε, ένα φάρμακο που θα μπορούσαν να λαμβάνουν οι ασθενείς χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν και το οποίο περιορίζει την εξέλιξη της ασθένειας «θα ήταν μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιό μας», τόνισε.

Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η φλουβοξαμίνη μειώνει τη φλεγμονώδη απόκριση στη σήψη. Το φάρμακο διεγείρει έναν ανοσοποιητικό υποδοχέα που ελέγχει την παραγωγή κυτοκίνης. Οι «καταιγίδες κυτοκίνης» έχουν κατηγορηθεί για την πρόκληση σοβαρών περιπτώσεων Covid-19, καθώς η υπερβολική ανοσολογική απόκριση είναι χειρότερη από τον κορονοϊό τον οποίο προσπαθεί να καταστρέψει το ανοσοποιητικό σύστημα. Πρόσφατες μελέτες όμως αμφισβητούν αυτήν την ερμηνεία. Οι συγγραφείς της μελέτης, για παράδειγμα, επικαλούνται μια πρόσφατη αναφορά με βάση την οποία διαπιστώθηκαν χαμηλότερα επίπεδα κυτοκίνης σε ασθενείς με βαριάς μορφής Covid-19, σε σύγκριση με ασθενείς με βακτηριακή σήψη.

Η μελέτη της φλουβοξαμίνης πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως. Το φάρμακο (ή το ψευδοφάρμακο) παραδόθηκαν στο σπίτι των ασθενών, μαζί με άλλες προμήθειες, όπως θερμόμετρα, πιεσόμετρα και οξύμετρα. Οι ασθενείς ανέφεραν τον κορεσμό οξυγόνου, τις ζωτικές τους ενδείξεις, αν λάμβαναν τα φάρμακά τους και τα συμπτώματά τους τηλεφωνικά ή μέσω του διαδικτύου.