Earth Speakr: νέοι αναλαμβάνουν δράση για να σώσουν τον πλανήτη

Με βασικό σύνθημα «δίνοντας φωνή στο μέλλον» γίνεται η εκδήλωση με επίκεντρο το πανευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόγραμμα.



«Σε ποιον ανήκει το μέλλον; Ανήκει στους πολιτικούς του σήμερα; Ή μήπως πολύ περισσότερο στα παιδιά που σε τριάντα χρόνια θα εργάζονται στον χώρο της πολιτικής; Πώς μπορούμε να φέρουμε κοντά αυτές τις διαφορετικές προοπτικές;» ρωτάει ο Olafur Eliasson.

Στις 14 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα το πανευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόγραμμα «Earth Speakr»

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδέας και της ευρωπαϊκής δημοσιότητας είναι ο στόχος του πολιτιστικού προγράμματος της τρέχουσας Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται το συμμετοχικό, πανευρωπαϊκό έργο τέχνης Earth Speakr. Βασική συνιστώσα αυτού του κοινωνικοπολιτικού έργου τέχνης είναι να κάνει γνωστά σε εκείνους που διαμορφώνουν πολιτικά το σήμερα τα μηνύματα της νέας γενιάς για τον κόσμο του αύριο.

Το Earth Speakr είναι ένα διαδραστικό έργο τέχνης του Δανοϊσλανδού καλλιτέχνη Olafur Eliasson. Προσφέρει βήμα σε παιδιά και εφήβους ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους για το μέλλον του πλανήτη μας – και προσκαλεί τους ενήλικες και τους σημερινούς φορείς λήψης αποφάσεων να ακούσουν τι έχουν να πουν τα παιδιά και οι έφηβοι, κι αυτό στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Στις σημερινές συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, τα θέματα της αειφορίας και του μέλλοντος είναι κρίσιμο να ακουστούν δυνατά και καθαρά οι φωνές της επόμενης γενιάς, γιατί αυτή είναι που θα ζήσει στο μέλλον. Όλοι μπορούν να πάρουν μέρος μέσω της δωρεάν εφαρμογής του Earth Speakr.

Σε διαδραστικά εργαστήρια του Goethe-Institut Athen έφηβοι μεταξύ 13 και 17 ετών ενθαρρύνθηκαν να πάρουν πρωτοβουλίες στην καθημερινότητά τους, να εξερευνήσουν το άμεσο περιβάλλον τους με έναν διαφορετικό τρόπο και να αναπτύξουν «πράσινες» ιδέες για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το αποτέλεσμα, τις σκέψεις και τα οράματά τους, τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους θα τις παρουσιάσουν στο κοινό –με παιγνιώδη ή αλλόκοτο, σοβαρό ή ποιητικό τρόπο–, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση, που διοργάνωσε το Goethe-Institut Athen σε συνεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα έχει τον χαρακτήρα «στρογγυλής τραπέζης» και θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2020 από τις 11:00 έως τις 12:30.

Η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, πρόεδρος και συνιδρύτρια του World Human Forum, και ο κύριος Στέλιος Κυμπουρόπουλος, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσουν τα θέματα που θίγουν οι έφηβοι στον Αθήνα 9,84.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος κυρία Ελεονώρα Ορφανίδου.

Η εκδήλωση θα γίνει στα ελληνικά.

Παρακολουθήστε πατώντας ΕΔΩ ή πατώντας ΕΔΩ την εκδήλωση και ακούστε τη φωνή του μέλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο τέχνης Earth Speakr θα βρείτε ΕΔΩ

Τις μέχρι τώρα αναρτήσεις για το έργο τέχνης θα τις βρείτε στο stream που ανανεώνεται τακτικά, στη διεύθυνση https://earthspeakr.art/de/streaming/

