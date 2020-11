Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ευθανασία σε χιλιάδες μινκ στη βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η διαδικασία της θανάτωσης των ζώων που προσβλήθηκαν από COVID-19.

Ξεκίνησε στην περιοχή του Βοΐου η διαδικασία της θανάτωσης, με ευθανασία, των γουνοφόρων ζώων που προσβλήθηκαν από covid - 19. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης, Θεόφιλος Καντζόγλου, θα θανατωθούν συνολικά περίπου 2.500 μινκ, ενώ η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και την Κυριακή. «Στη συνέχεια, η ταφή γίνεται σε μια υγειονομική τάφρο που έχει ανοιχτεί γι αυτό το σκοπό», δίπλα στο χώρο του εκτροφείου, σημείωσε.

Στο μεταξύ ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων, Αθανάσιος Λάγγας, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Δανίας, ο ιός δεν μεταδίδεται από το ζώο στον άνθρωπο. Ωστόσο «εφόσον ελήφθη η απόφαση να γίνει η θανάτωση, αυτό δεν είναι κάτι που αλλάζει άμεσα τα δεδομένα, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα αναμένονται νέες δειγματοληψίες».

Πάντως η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κτηνίατρος, Κατερίνα Δαδαμόγια, διευκρίνισε πως «το αν αλλάξουν τα δεδομένα για την περιοχή, εξαρτάται από τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης». «Δεν έχει έρθει προς το παρόν στην υπηρεσία μας ή στην Περιφέρεια γενικά κάποια τέτοια απόφαση. Επιστημονικά δεδομένα υπάρχουν πολλά, κάθε μέρα δημοσιεύονται καινούρια και μακάρι να είναι τόσο ισχυρά τελικά τα επιστημονικά δεδομένα που να αλλάξουν τα πράγματα. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως οι εκτροφείς να έχουν μια πιο πρώιμη πληροφόρηση που τελικά θα εξελιχθεί και αυτό το ευχόμαστε» σημείωσε η ίδια.