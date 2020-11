Αθλητικά

Κορονοϊός: Κρούσμα στον Ολυμπιακό

Κρούσμα κορονοϊού ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, μετά το ματς με την Αλμπα. Η ανακοίνωση της "ερυθρόλευκης" ΚΑΕ.

Στην ανακοίνωση της ΚΑΕ δεν γίνεται γνωστό αν το κρούσμα αφορά παίκτη ή μέλος του τεχνικού επιτελείου, ούτε φυσικά το όνομά του, αλλά γίνεται γνωστό είναι ασυμπτωματικός και πως ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως στον έλεγχο για Covid-19 που υποβλήθηκαν τα μέλη της ομάδας μετά την αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου βρέθηκε θετικό κρούσμα.

Το ασυμπτωματικό κρούσμα απομονώθηκε, όλοι οι χώροι του ΣΕΦ απολυμάνθηκαν και φυσικά ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα μέλη της ομάδας θα υποβληθούν αύριο (15/11) σε νέα τεστ”.