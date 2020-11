Οικονομία

“Εξοικονομώ”: Έως 95% η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά

Τη Δευτέρα δημοσιεύεται ο οδηγός του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, ενώ ξεκινά η εικονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τις δαπάνες ενέργειας (ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) γλυτώνουν τα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί ως τώρα στα προγράμματα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” που προκηρύχθηκαν την τελευταία δεκαετία. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο διάστημα 2011 - 2019 οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ποσοστό έως 95%, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στα κτίρια που εμφάνιζαν τις χειρότερες επιδόσεις.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έκθεση του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία, στο διάστημα 2011 - 2019 εντάχθηκαν στα προγράμματα εξοικονόμησης περί τις 90.000 ιδιοκτησίες. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από τις παρεμβάσεις που έγιναν στα κτίρια ξεπερνά τα 1,8 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Με κοστολόγια ηλεκτρικής ενέργειας (0,16 ευρώ ανά κιλοβατώρα που είναι το τιμολόγιο για την ενέργεια και τις χρεώσεις δικτύων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ προκύπτει όφελος της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Βέβαια η εξοικονόμηση δεν αφορά μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και πετρελαίου θέρμανσης ή άλλων ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό εξοικονόμησης, τα στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται πριν και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον” είναι αποκαλυπτικά. Για παράδειγμα κατοικίες που εντάσσονταν στην κατηγορία Η και κατανάλωναν 580 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό το χρόνο, μετά τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ανέβηκαν στην κατηγορία Α+ και καταναλώνουν μόλις 28 κιλοβατώρες ετησίως ανά τ.μ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται υπερβαίνει το 50%.

Αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο αναμένεται το όφελος για όσους ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ - Αυτονομώ” που προβλέπει μεγαλύτερα ποσοστά επιδότησης (έως 85% ή 95% για τις λιγνιτικές περιοχές) , υψηλότερους ενεργειακούς στόχους (βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης κατά τρεις τουλάχιστον βαθμίδες, σύμφωνα με την προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος) ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού και συστημάτων αποθήκευσης.

Ο Οδηγός του “Εξοικονομώ - Αυτονομώ” όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η εικονική λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα, για την εξοικείωση των ενδιαφερομένων. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ακόμη ότι οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια αποτελούν βασικό πυλώνα των προτάσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης με συνολικό ύψος κονδυλίων 3 δισ. ευρώ.