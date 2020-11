Πολιτισμός

Υπουργείο Πολιτισμού: κεφαλή του 4ου π.Χ. αιώνα η αποκάλυψη στην Αιόλου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού η εικονογραφία του γλυπτού προσιδιάζει στον τύπο του Ερμού Προπυλαίου του Αλκαμένους.

Ένας απίστευτος αρχαιολογικός θησαυρός ανακαλύφθηκε το Σάββατο στην οδό Αιόλου κατά τις εργασίες αναβάθμισης υποδομών. Μια αρχαία κεφαλή ήταν θαμμένη μόλις ενάμιση μέτρο κάτω από την επιφάνεια του δρόμου.

«Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας" του δήμου Αθηναίων, που εποπτεύει η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλεως Αθηνών, έναντι του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης, στο ύψος της οδού Αιόλου 25 και σε βάθος 1.30 μ. από το οδόστρωμα, απεκαλύφθη κεφαλή Ερμού, εικονίζουσα τον θεό σε ώριμη ηλικία, προφανώς απότμημα ερμαϊκής στήλης» αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Η κεφαλή είχε εντοιχιστεί σε β΄χρήση στο νότιο πλευρικό τοιχίο σύγχρονου συνδετήριου αγωγού αποχέτευσης. Το εύρημα που διατηρείται σε καλή κατάσταση, αμέσως μετεφέρθη σε αποθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Πρόκειται για πρωτότυπο έργο, πιθανότατα του τέλους του 4ου ή αρχών του 3ου αι π.Χ.. Οι ερμαϊκές στήλες ήταν ιδρυμένες σε σταυροδρόμια και οδούς και χρησίμευαν ως οδοδείκτες».