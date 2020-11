Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λάρισα: Σε καραντίνα το Ογκολογικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Είχαν εντοπιστεί κρούσματα σε ασθενείς στη διάρκεια της εβδομάδας. Σε τεστ υποβλήθηκε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου θα επαναλειτουργήσει η ογκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, έπειτα από τα κρούσματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Όπως είναι ήδη γνωστό, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε διασπορά του covid-19 σε ασθενείς και Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Ογκολογικής Κλινικής του ΠΓΝΛ» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που υπογράφει ο διευθυντής της Αθανάσιος Κωτσάκης.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, την επιτροπή Λοιμώξεων, την Ιατρική και Νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: 7ήμερη καραντίνα του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, απολύμανση όλων των χώρων στο τμήμα ημερήσιας χημειοθεραπείας καθώς και της ογκολογικής κλινικής. Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υποβλήθηκε σε μοριακό έλεγχο.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασθενείς μας, αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ογκολογικής κλινικής, σας ενημερώνουμε, ότι την Τετάρτη 18/11/2020 θα επαναλειτουργήσουν η ογκολογική κλινική, η μονάδα Ημερήσιας Χημειοθεραπείας καθώς και τα εξωτερικά ιατρεία, πρωινά και απογευματινά.

Όλοι οι ασθενείς των οποίων η θεραπεία ή τα ραντεβού ακυρώθηκαν, σύντομα θα ενημερωθούν από το προσωπικό της κλινικής για την ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν για τη θεραπεία τους και για τον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού τους.

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ θα διενεργηθεί ξανά μοριακό test, την προηγούμενη της επανόδου στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Όσον αφορά στους ογκολογικούς ασθενείς και με στόχο την μεγαλύτερη ασφάλεια όλων μας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και την Επιτροπή Λοιμώξεων του ΠΓΝΛ, αποφασίστηκε να υποβάλλονται σε rapid test πριν την εισαγωγή τους για θεραπεία. Επίσης, μαζί με τους φορείς του Νοσοκομείου δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε, με όλες μας τις δυνάμεις, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών μας, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, προασπίζοντας την ευάλωτη υγεία τους.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς και στους συναδέλφους μας που νόσησαν, αλλά και στο σύνολο των συμπολιτών μας που ταλαιπωρούνται από τις συνέπειες της πανδημίας.

Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, το έχουμε πετύχει άλλωστε άπειρες φορές».

