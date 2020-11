Τοπικά Νέα

Νεαροί επιχείρησαν να κρεμάσουν πανό στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σε επτά προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.

Στην προσαγωγή επτά ατόμων που επιχείρησαν, νωρίτερα το απόγευμα να αναρτήσουν πανό στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Αστυνομία.

Συνολικά 20 άτομα προσπάθησαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, να αναρτήσουν πανό για τα Βαρώσια, στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και σε βάρος τους βεβαιώθηκαν παραβάσεις των μέτρων που ισχύουν για περιορισμό της μετακίνησης.

Φωτογραφία: thestival.gr