Κοινωνία

Αφίσα για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων στην πρόσοψη της Βουλής

Η ανακοίνωση του προεδρείου της Βουλής.

Την αφίσα του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας Ρόδου (ΕΥΘΥΤΑ) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων (F.E.V.R.) με το σύνθημα «Θυμήσου-Υποστήριξε-Δράσε», πρόβαλε στην πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου της, η Βουλή των Ελλήνων.

Το ελληνικό κοινοβούλιο συμμετέχει στις δράσεις για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα των Τροχαίων Δυστυχημάτων, με στόχο την «αφύπνιση των οδηγών, των αρχών και των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης οδικής ασφάλειας».

Σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής σημειώνεται ότι:

- Κάθε μέρα, σχεδόν 4.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε όλο τον κόσμο σε τροχαία δυστυχήματα και πάνω από ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο.

- Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στους δείκτες θνησιμότητας από τροχαία δυστυχήματα μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων έως 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι, εάν δεν ληφθούν ριζικά μέτρα, το 2030 τα τροχαία θα προκαλούν 2.400.000 θανάτους ετησίως.

Όπως μάλιστα μας καλεί η ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου, «Θυμήσου όσους σκοτώθηκαν-Υποστήριξε δράσεις αφύπνισης-Δράσε για να σώσεις ζωές. Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων αποτελεί μία ευκαιρία για να σκεφτούμε το πώς μπορούμε να σώσουμε εκατομμύρια ζωές. Η επείγουσα δράση παραμένει απολύτως απαραίτητη».