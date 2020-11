Κοινωνία

Παναγιώτης - Ραφαήλ: δυναμώνει ένα χρόνο μετά τη θεραπεία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρασε ένας χρόνος από το ταξίδι ζωής του μικρού μαχητή στις ΗΠΑ. Τι λένε για την πορεία του οι γονείς του, σε ανάρτησή τους.

Ένας χρόνος πέρασε από την ημέρα που ο μικρός Παναγιώτης - Ραφαήλ έφθασε στην Αμερική για να ξεκινήσει τη γονιδιακή θεραπεία που τόσο είχε ανάγκη λόγω της σοβαρής εκφυλιστικής νόσου του μυϊκού συστήματος, η οποία διατάρασσε την ικανότητα κατάποσης και αναπνοής του. Πλέον ο μικρός μαχητής δυναμώνει και τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι εμφανή, ενώ συνεχίζει καθημερινά τις φυσικοθεραπείες και τη σκληρή δουλειά! "Πέρυσι τέτοια μέρα φτάναμε στην Αμερική χάρη στην αγάπη σας. Ο μικρός μας Παναγιώτης Ραφαήλ συνεχίζει να δυναμώνει. Ενα χρόνο μετά τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Κάθε μέρα προσπαθεί με σκληρή δουλειά και φυσικοθεραπείες αλλά το χαμόγελο δεν φεύγει από τα χείλη του. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά, αυτή η πρόοδος οφείλεται σε σας. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας" αναφέρει η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στο Facebook!