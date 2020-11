Τοπικά Νέα

Κηδεία Μητροπολίτη Λαγκαδά: με λιγοστό κόσμο λόγω κορονοϊού (εικόνες)

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής.

Με μια λιτή τελετή, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία ο μακαριστός μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης, στο παρεκκλήσι του περιβόλου του μητροπολιτικού ναού στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στην εξόδιο ακολουθία, η οποία τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό της Αγίας Παρασκευής, παρουσία μόλις εννέα ατόμων εντός του ναού, παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Θεόδωρος Καράογλου και ο δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης.

Τον μακαριστό μητροπολίτη αποχαιρέτησαν με θερμά λόγια, ο μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων Δημήτριος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο τοποτηρητής της μητρόπολης Λαγκαδά, μητροπολίτης Σερρών Θεολόγος.

«Αγαπητέ αδελφέ μου Ιωάννη, πάντοτε η επικοινωνία μαζί σου ήταν αφορμή χαράς. Ήταν αφορμή ενός κοινού συμπνευματισμού, καθώς μοιραζόμασταν κοινά οράματα, κοινές ανησυχίες και κυρίως την αγάπη μας για τη μητέρα μας Εκκλησία, η οποία είναι τροφός και σώτηρας αυτού του έθνους και του γένους μας. Η χθεσινή ημέρα ήτο πικρά και δι' εμέ, για τον λαό της μητροπόλεως και για όσους σε αγαπούσαν πραγματικώς», ανέφερε στον επικήδειο ο μητροπολίτης Θεολόγος.

«Η μνήμη του θα είναι ανεξίτηλη μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης του γης, της πόλης του Λαγκαδά, που θα τον πάρει κοντά της», δήλωσε ο υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης και αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το έργο του μακαριστού μητροπολίτη. «Είχε δημιουργήσει ιδρύματα, είχε δημιουργήσει μια σειρά από δομές, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή. Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή», τόνισε.

«Μεγάλη η θλίψη, βαρύ το πένθος, δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει ο ποιμενάρχης μας», ανέφερε ο δήμαρχος Λαγκαδά Ι. Ταχματζίδης και πρόσθεσε: «Ήταν μια πληθωρική προσωπικότητα, μ' ένα τεράστιο έργο στη Μητρόπολη Λαγκαδά, ποιμαντικό, πολιτιστικό. Η παρακαταθήκη του αυτή είναι τεράστια».

Ο 62χρονος μητροπολίτης υπέκυψε μετά την προσβολή του από τον κορονοϊό και τη νοσηλεία του, το τελευταίο διήμερο, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και, όπως επισήμανε -μεταξύ άλλων- στις δηλώσεις του ο στενός φίλος του, καθηγητής Ιατρικής της Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Απόστολος Χατζητόλιος, ανήκε στις ευπαθείς ομάδες, ενώ ήταν και εμπύρετος για μια εβδομάδα.

Στεφάνια στη μνήμη του απέστειλαν η αδελφή του εκλιπόντος μητροπολίτη, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο διοικητής του Γ' ΣΣ, εκπρόσωποι φορέων και σωματείων, κ.ά.

