Πολιτική

Πολυτεχνείο - Σακελλαροπούλου: απαιτείται πνεύμα συνεννόησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, καθώς και του ΣΦΕΑ. Τι είπε για την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων.

Με αντιπροσωπεία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, του ΚΚΕ, του ΜέΡΑ25, καθώς και του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η κα Σακελλαροπούλου κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν πνεύμα συνεννόησης και τόνισε ότι στις κρίσιμες ώρες που διέρχεται η χώρα προέχει το εθνικό συμφέρον, η αλληλεγγύη και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. "Είναι καθήκον όλων και ελάχιστο χρέος στη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου" όπως είπε.

Ολόκληρη η ανακοίνωσή της:

Συναντήθηκα με αντιπροσωπεία των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25, καθώς και του ΣΦΕΑ, η οποία μου επέδωσε ψήφισμα με αντικείμενο την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων. Για την κρίση της νομιμότητας της απόφασης αυτής αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές, ενώπιον των οποίων το ζήτημα εκκρεμεί. Στις κρίσιμες ώρες που διέρχεται η χώρα προέχει το εθνικό συμφέρον, η αλληλεγγύη και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Καλώ τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν πνεύμα συνεννόησης. Είναι καθήκον όλων και ελάχιστο χρέος στη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου.

Δηλώσεις εκπροσώπων κομμάτων και φορέων μετά τη συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

«Επισκεφθήκαμε σήμερα, ως συνυπογράφοντες ένα κείμενο που κυκλοφόρησε σήμερα, τον Πρόεδρο της Βουλής, το Μέγαρο Μαξίμου όπου είδαμε τον κ. Γεραπετρίτη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο διατυπώσαμε σε όλους είναι ότι η πανδημία δεν μπορεί να γίνει πρόσχημα με αυταρχικές μεθόδους, με απόφαση του αρχηγού της Αστυνομίας να αίρεται άρθρο του Συντάγματος», δήλωσε η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη μετά τη συνάντηση εκπροσώπων φορέων και κομμάτων με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Η απαγόρευση της συνάθροισης άνω των 4 ατόμων σε όλη την επικράτεια για τέσσερις ημέρες είναι απολύτως αντισυνταγματική, πλήττει τον πυρήνα της δημοκρατίας και βεβαίως δεν απαντά στα ζητήματα της πανδημίας» πρόσθεσε η Όλ. Γεροβασίλη, η οποία διευκρίνισε και τα εξής:

«Έχουμε δημοσιοποιήσει την άποψή μας, είμαστε αυτοί που τηρήσαμε, τηρούμε και συμβάλλουμε στο να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για όπου η ίδια δεν φροντίζει να τηρηθούν, όπως αυτά που αναφέρθηκαν, έχουμε δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε πορεία, ούτε κινητοποιούμε σε πορεία όσο μας αφορά ως κόμμα, αλλά θα γίνει μια συμβολική εκδήλωση στο χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, με την συμμετοχή 50 ανθρώπων, τηρουμένων βεβαίως των μέτρων όλων. Όμως δεν θα γίνει ευκαιρία να γυρίσει την ατζέντα η κυβέρνηση επειδή βρίσκεται στριμωγμένη στον τοίχο και σε δυσκολία και να θέσει άλλη μια φορά το “νόμος και τάξη” ως θέαμα τεσσάρων ημερών προκειμένου να στρέψει άλλη μια φορά τον κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα. Όχι, αυτό δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει αμέσως πίσω αυτή την απόφαση».

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης ανέφερε: «Παραδώσαμε και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το κείμενο με τις εκατοντάδες, μπορεί να είναι και χιλιάδες, υπογραφές οι οποίες συνεχίζονται και οι οποίες εκφράζουν την κάθετη αντίθεση σε αυτή την απαράδεκτη, αντισυνταγματική απόφαση της κυβέρνησης για γενική απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 4 ατόμων». Προσέθεσε δε τα εξής: «Επισημάναμε, ταυτόχρονα, την υποκρισία της κυβέρνησης που χρησιμοποιεί την πανδημία του κορονοϊού, και λέμε υποκρισία γιατί ενώ τις συμβολικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο (η κυβέρνηση) τις θεωρεί υγειονομική βόμβα, δεν μας είπε και δεν μας λέει για την υγειονομική βόμβα κάθε μέρα στο μετρό, στα λεωφορεία, στους εργασιακούς χώρους όπου υπάρχει ζούγκλα, όπου εκατομμύρια άνθρωποι είναι απροστάτευτοι και δεν έχει πάρει κανένα μέτρο [...]Έχουμε αποδείξει» επισήμανε στη συνέχεια «ότι όχι μόνο τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα, αλλά τα τηρούμε και καλύτερα απ' ό,τι η κυβέρνηση και το κράτος γιατί ενδιαφερόμαστε για τη ζωή και προστασία των εργαζομένων πρώτα απ' όλα». «Επομένως αυτή η απόφαση της κυβέρνησης θυμίζει άλλες εποχές και καλούμε το λαό να την πληρώσει με το ανάλογο νόμισμα» τόνισε, προσθέτοντας πως «εκδηλώσεις συμβολικές θα γίνουν, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στο στόχο, που τον έχουν ονειρευτεί κι άλλοι, να καταργηθούν οι εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου και ιδιαίτερα η παρουσία στην αμερικάνικη πρεσβεία» είπε ο Θ. Παφίλης.

Ερωτηθείς σε τι συμβολικές εκδηλώσεις καλεί το ΚΚΕ, απάντησε «τις συμβολικές εκδηλώσεις θα τις αποφασίσουν οι φορείς -ΣΦΕΑ, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι- κι όχι τα πολιτικά κόμματα […] Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Δεν είμαστε στον ουρανό, ούτε είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Από την αρχή επισημάναμε ότι στηρίζουμε εκδηλώσεις που γίνονται παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που υπάρχει. Από αυτό, μέχρι να μας κλείσει το στόμα και να μας απαγορεύσει να μαζευόμαστε πάνω από τέσσερις, υπάρχει μια τεράστια απόσταση και δεν θα πειθαρχήσουμε» υπογράμμισε.

«Επισκεφθήκαμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της επιδώσαμε το κείμενο των πολιτών με τις υπογραφές τους εναντίον του αυταρχισμού της κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης που καταφέρεται και εναντίον της δημοκρατίας, αλλά και εναντίον του Συντάγματος κάτι που επισήμανε και ο σύνδεσμος των Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων» δήλωσε η βουλευτής του Μέρα25 και αντιπρόεδρος της Βουλής, Σοφία Σακοράφα. «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να προασπίζουμε την δημοκρατία, αλλά παράλληλα να προασπίζουμε και την υγεία των πολιτών. Για μας δεν υπάρχει το ένα ή το άλλο, για μας είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η κυβέρνηση ούτως ώστε να μη διχάσει την κοινωνία με τέτοιου είδους αποφάσεις» τόνισε.

«Εμείς ως Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών της περιόδου της δικτατορίας έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα απαγόρευσης και περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων», δήλωσε ο γραμματέας του ΣΦΕΑ, Νίκος Τριανταφύλλου, ο οποίος προσέθεσε: «Στην περίοδο της δικτατορίας είχαμε (για) συγκέντρωση άνω των πέντε ατόμων στρατοδικείο, σήμερα έχουμε (για) συγκέντρωση άνω των τριών ατόμων (πρόστιμα) εφορία: τριχίλιαρα, τριακοσάρια, πεντοχίλιαρα κ.λπ. Θεωρούμε ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες δεν πρέπει να περιστέλλονται, ακόμα και για τέτοια ζητήματα, τη στιγμή που εμείς ως φορέας ο οποίος διοργανώνει τις εκδηλώσεις έχουμε δεσμευτεί για το συμβολικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων που θα γίνουν προς τιμήν του Πολυτεχνείου και έχουμε από την πρακτική αποδείξει ότι είμαστε σε θέση να παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μας σε όλες τις κινητοποιήσεις που κάνουμε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά οι εκδηλώσεις που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν έχουν ως αντικείμενο να ζητήσουμε από την πολιτεία να πάρει σοβαρότερα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας». Είπε επίσης ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τους είπε ότι τους άκουσε, όπως ακούει και όλους τους φορείς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της «θεωρεί ότι η πανδημία είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο όλοι θα πρέπει να πάρουν υπόψη τους για να αποσυρθεί το κείμενο που υπάρχει».