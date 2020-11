Παράξενα

Πλήρωσε “χρυσάφι” για ένα... αγωνιστικό περιστέρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε ο υπεύθυνος του οίκου δημοπρασιών δεν πίστευε το τεράστιο ποσό. Ποιος ειναι ο αγοραστής.

Ένα βελγικό αγωνιστικό περιστέρι, δύο ετών, ονόματι Νιού Κιμ, πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ πώλησης σε δημοπρασία καθώς πουλήθηκε έναντι 1,6 εκατομμυρίου ευρώ σε μια δημοπρασία που ολοκληρώθηκε σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο διαδικτυακός οίκος.

Οι προσφορές για το περιστέρι είχαν ήδη φτάσει το 1,32 εκατ ευρώ την περασμένη εβδομάδα ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 1,252 εκατ ευρώ, τον Μάρτιο του 2019, για ένα άλλο βελγικό περιστέρι, τον Αρμάντο.

"Τα ποσά αυτά είναι αδιανόητα, γιατί αυτό είναι θηλυκό. Ο Αρμάντο ήταν αρσενικό. Συνήθως ένα αρσενικό έχει μεγαλύτερη αξία από ένα θηλυκό γιατί μπορεί να αποκτήσει περισσότερους απογόνους", δήλωσε στην τηλεόραση του Ρόιτερς ο Νικολάας Γκίζελμπρεχτ, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής του οίκου "Pipa".

Όπως είπε ο ίδιος, η Νιού Κιμ είναι μόλις δύο ετών και έχει τρέξει μόνο το 2018 κερδίζοντας τον τίτλο του καλύτερου νεαρού αγωνιστικού πουλιού στο Βέλγιο και λαμβάνοντας έτσι πρόωρη σύνταξη.

Οι προσφορές είχαν ξεκινήσει από 200 ευρώ στις 2 Νοεμβρίου, αλλά ανήλθαν σε 1,31 εκατ ευρώ από έναν νοτιοαφρικανικό όμιλο μέσα σε 90 λεπτά.

Δύο πλούσιοι κινέζοι συλλέκτες το ξεπέρασαν σήμερα.

"Το μόνο που μπορώ να δω είναι ότι βρισκόμαστε σε απόλυτο σοκ", είπε ο Κουρτ βαν ντε Βάουβερ, η οικογένεια του οποίου εξέθρεψε την Νιού Κιμ και στην οποία ανήκει το περιστέρι.

Ο ενθουσιασμός των Κινέζων για τους αγώνες μεγάλων αποστάσεων αγωνιστικών περιστεριών έχει οδηγήσει τις τιμές πώλησης των πουλιών αυτών ξαφνικά στα ύψη με τα βελγικά να θεωρούνται μεγάλης αξίας.

Ο Γκίζελμπρεχτ είπε ότι καμία άλλη χώρα δεν συγκεντρώνει τόσους πολλούς θαυμαστές αγωνιστικών περιστεριών όσο το Βέλγιο.