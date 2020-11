Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Έλεγχοι “drive through” σε έξι περιοχές της χώρας (εικόνες)

Τι έδειξαν τα rapid tests που διενήργησαν τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε Ξάνθη, Δράμα, Λάρισα, Άνδρο, Ρόδο και Τρίκαλα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά:

Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκε δωρεάν δειγματοληπτικός έλεγχος drive through από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στην Ξάνθη, απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου. Συνολικά, έγιναν 258 έλεγχοι και βρέθηκαν 30 θετικά (11,6%). Πρόκειται για 15 άνδρες και 15 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

Δράμα

Οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν drive through δειγματοληπτικό έλεγχο στην Εθν. Οδό Δράμας-Καβάλας. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 167 έλεγχοι και βρέθηκαν 33 κρούσματα (19,7%).

Λάρισα

Drive through δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Τυρνάβου. Διενεργήθηκαν 187 έλεγχοι και ανευρέθηκαν 9 κρούσματα (4,8%). Πρόκειται για 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

Άνδρος

Έλεγχος από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενεργήθηκε στο Μπατσί. Εξετάστηκαν 58 πολίτες, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Ρόδος

Δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στην Κρεμαστή Ρόδου, στη Λ. Ηρακλειδών. Διενεργήθηκαν 24 έλεγχοι τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Τρίκαλα

Οι Κινητές Ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πραγματοποίησαν ελέγχους στα Τρίκαλα, στην οδό Κλειδωνοπούλου στην Παλαιά Ζωαγορά. Συνολικά έγιναν 150 rapid test, 12 εκ των οποίων ήταν θετικά (8%). Πρόκειται για 3 άνδρες και 9 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.