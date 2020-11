Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αχτίδα ελπίδας από την Ξάνθη

Ελπιδοφόρα νέα από το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης!

Μια ελπιδοφόρα είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας από το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Δύο άνδρες, 52 και 54 ετών, που νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι λόγω επιπτώσεων της Covid-19, αποσωληνώθηκαν το απόγευμα.

Μέχρι σήμερα 383 ασθενείς από κορονοϊό σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ, τo 79.5%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.