Κοινωνία

Κορονοϊός: θετικός ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Μητρόπολης για την κατάσταση της υγείας του. Με συμπτώματα κορονοϊού και ο επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας Αγαθόνικος.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε, ύστερα από τεστ μοριακού ελέγχου στο οποίο υποβλήθηκε, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης, «η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή και ήδη βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες των ιατρών».

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει επίσης πως και ο Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας Αγαθόνικος, «αδελφός της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, εμφάνισε συμπτώματα κορονοϊού» και υποβάλλεται σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Η δε κατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρεται, είναι πολύ καλή.

Η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων κρατικών υπηρεσιών.