Στο Πολυτεχνείο η Σακελλαροπούλου: Η δημοκρατία δεν είναι μόνο καθεστώς ελευθερίας αλλά και ευθύνης

Το μήνυμά της έστειλε μετά την κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στεφάνι κατέθεσε στο Πολυτεχνείο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στέλνοντας το μήνυμα ότι «η δημοκρατία δεν είναι μόνο καθεστώς ελευθερίας αλλά και ευθύνης».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι, «το μήνυμα που εκπέμπει ο φετινός εορτασμός λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε εν μέσω πανδημίας είναι πως «η υπέρβαση της ατομικότητάς μας για το κοινό καλό είναι ο αγώνας όλων μας».

Η δήλωση της ΠτΔ: «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι η αφετηρία της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας. Μία κορυφαία πράξη αντίστασης, ένα σύμβολο πολιτικής ελευθερίας και αυτοκαθορισμού, που καθόρισε όχι μόνο μια γενιά και τους αγωνιστές της, στους οποίους σήμερα οφείλουμε την ύψιστη τιμή, αλλά την πιο προοδευτική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας. Το Πολυτεχνείο μας διδάσκει ότι η δημοκρατία απαιτεί αρετή και θυσίες. Μας υπενθυμίζει ότι οι νέοι είναι το πιο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας. Ο φετινός εορτασμός γίνεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Το μήνυμα ωστόσο που εκπέμπει σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες είναι καθολικό. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο καθεστώς ελευθερίας αλλά και ευθύνης. Η υπέρβαση της ατομικότητάς μας για το κοινό καλό, τη δημόσια υγεία και την αλληλεγγύη είναι σήμερα ο αγώνας όλων μας».