Πολιτική

Στο Πολυτεχνείο αντιπροσωπεία του ΜέΡΑ25

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηρώντας τα μέτρα για τον κορονοϊό έφτασαν στο Πολυτεχνείο ο ΓΓ και οι βουλευτές του ΜέΡΑ25.

Στο Πολυτεχνείο έφτασε λίγο μετά τις 12 ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές του κόμματός του και κρατώντας πλακάτ που έγραφαν, μεταξύ άλλων, «Η δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα» και «Αγώνας διαρκής για τη δημοκρατία».

Ο κ. Βαρουφάκης, μαζί με άλλους έξι βουλευτές, τηρώντας μέτρα και αποστάσεις, μετά το Πολυτεχνείο πρόκειται να κατευθυνθεί στην αμερικανική πρεσβεία.

«Είμαστε εδώ στηρίζοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που φιμώνονται αυτήν την στιγμή από μία κυβέρνηση που δεν τους ενισχύει, τους δάσκαλους και τους μαθητές που είναι παρατημένοι στα σχολειά από μια κυβέρνηση που δεν έχει πάρει τα μέτρα εναντίον της πανδημίας. Για όλους αυτούς που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους σήμερα και το μόνο που έχουν να περιμένουν, μετά το τέλος της πανδημίας, που ευχόμαστε όλοι να έρθει γρήγορα, είναι ο πλειστηριασμός του σπιτιού και του μαγαζιού τους. Για εργαζόμενους, άνεργους, ανθρώπους που αυτήν την στιγμή υποφέρουν, την ώρα που η ολιγαρχία ακονίζει τα μαχαίρια και τα πιρούνια της», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρουφάκης.

«Είμαστε εδώ για τη νεολαία μας, τη νεολαία του ΜέΡα25, τα μέλη μας, και τους ευχαριστούμε που δέχτηκαν την πρότρυνση της Πολιτικής μας Γραμματείας να μην έρθουν σήμερα στην πορεία για να τηρήσουμε τα υγειονομικά μέτρα. Είμαστε επτά βουλευτές με αποστάσεις, που συμβολίζουν ότι η πορεία του Πολυτεχνείου έχει καταξιωθεί, πλέον, μέσα από την ιστορία ως μία κορυφαία στιγμή που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθούν εναντίον ενός κατεστημένου που υπονομεύει την υγεία, την παιδεία, τη δημοκρατία, την ελευθερία και εντέλει την αξιοπρέπεια», πρόσθεσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.