Πολιτική

Πολυτεχνείο - ΚΚΕ: όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού, αστυνομικής βίας και καταστολής

«Εδώ και τώρα να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες», τονίζει ο Περισσός.

Καταδικάζει το ΚΚΕ «το σημερινό όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού, αστυνομικής βίας και καταστολής».

«Απέναντι σε μια συγκέντρωση που τηρούσε υποδειγματικά τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, η κυβέρνηση και η Αστυνομία απάντησαν με αναίτιες και απρόκλητες επιθέσεις, προπηλακισμούς βουλευτών και στελεχών του ΚΚΕ, του ίδιου του γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, δεκάδες προσαγωγές και τραυματισμούς διαδηλωτών» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση έχει ιστορικές και εγκληματικές ευθύνες. Αποδείχτηκε περίτρανα ότι η προστασία απ' την πανδημία ήταν μόνο το πρόσχημα, αφού οι πρώτοι που αγνόησαν προκλητικά τα μέτρα προστασίας ήταν η κυβέρνηση, το κράτος και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον προφανής και στον πιο δύσπιστο. Θέλει, πίσω απ' το σκηνικό σύγκρουσης που στήνει, να κρύψει τις ευθύνες της για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και για την έλλειψη των αναγκαίων μέτρων, που στοιχίζουν καθημερινά σε χιλιάδες κρούσματα και δεκάδες θανάτους. Ήθελε, επίσης, με πρόσχημα την πανδημία να ξεμπερδέψει με το αγωνιστικό και εξεγερτικό μήνυμα του Πολυτεχνείου».

«Έφαγε τα μούτρα της! Ο κυβερνητικός αυταρχισμός και οι απαγορεύσεις ακυρώθηκαν στην πράξη. Και η συγκέντρωση έγινε και η πορεία έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία. Και μάλιστα με την υποδειγματική τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Εδώ και τώρα να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες. Η κυβέρνηση θα μας βρίσκει κάθε μέρα μπροστά της, στον αγώνα για υγεία, ζωή, δουλειά με δικαιώματα», καταλήγει το ΚΚΕ.