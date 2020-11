Πολιτική

Πολυτεχνείο - ΝΔ: “Μέτωπο κατά της κοινωνίας” κάνουν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25

“Πυρά” κατά των τριών κομμάτων αναφορικά με το σκηνικό έντασης κατά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«O ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 είχαν την ευκαιρία να δείξουν αυτές τις μέρες ότι πρώτο καθήκον τους έχουν την προστασία της δημόσιας υγείας. Αντ’ αυτού, για μικροκομματικούς λόγους, αποφάσισαν πως αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να κάνουν μέτωπο εναντίον της Κυβέρνησης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή το σκηνικό έντασης κατά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Τελικά αυτό που κατάφεραν είναι να κάνουν μέτωπο κατά της κοινωνίας», σημειώνει και προσθέτει: «Τους παραδίδουμε στην κρίση της».