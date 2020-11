Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι

Έναν αναλυτικό οδηγό συνέταξε η επιστημονική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Έναν πλήρη οδηγό για την πρόληψη της COVID-19, ο οποίος απευθύνεται στους εργαζόμενους διαφόρων κατηγοριών, συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Έγκριτοι επιστήμονες επεξεργάστηκαν τις οδηγίες πρόληψης του κορονοϊού, για τους εργαζόμενους στα σχολεία, τις Μονάδες Παραγωγής και Διακίνησης Τροφίμων, στα γραφεία, στην καθαριότητα, σε τεχνικές υπηρεσίες, σε χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε κλειστές Δομές Φιλοξενίας Ευπαθών Ομάδων και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

«Η συνέχιση των δραστηριοτήτων προϋποθέτει την προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων σε αυτούς τους χώρους, αφ’ ενός για τη διασφάλιση της ζωής τους, αφ’ ετέρου γιατί χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να παρέχονται. Η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία ζει και δραστηριοποιείται σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πραγματοποίησε και συνεχίζει να πραγματοποιεί μία σειρά δράσεων, με σκοπό την προάσπιση της υγείας των πολιτών της. Με αυτό το πνεύμα συντάξαμε τις νέες οδηγίες, οι οποίες αφορούν στους εργαζόμενους των πλέον υγειονομικά ευαίσθητων χώρων εργασίας», σχολιάζει ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ειδικότερα, για τον αναλυτικό αυτό οδηγό συνεργάστηκαν οι κ.κ. Αναστάσιος Δ. Χατζής Παιδίατρος – Εντατικολόγος Μέλος ΔΣ του ΙΣΑ, Χαρίλαος Κουτής Καθηγητής Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας ΕΚΠΑ, Κυριακή Κανελλακοπούλου Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Γεώργιος Σαρόγλου Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Φ. Πατσουράκος Καρδιολόγος Α Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΙΣΑ.