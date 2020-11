Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις για το lockdown (βίντεο)

Σε κάθε περίπτωση προέχει η δημόσια υγεία, υπογράμμισε ο Παπαθανάσης. Τι είπε για το άνοιγμα της εστίασης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για το τι θα γίνει με την άρση του lockdown, είπε πως πρώτος στόχος είναι η μείωση των κρουσμάτων, καθώς προέχει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Συμπλήρωσε δε, πως υπάρχουν σχέδια για κάθε περίπτωση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών, καθώς υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα, αλλά μέχρι τότε θα υπάρχει συνεχής παρατήρηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη σύσκεψη της ομάδας των ειδικών με τον πρωθυπουργό.