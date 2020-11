Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Τρίκαλα: “έμφραγμα” στη ΜΕΘ

Ούτε μία κενή κλίνη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων. Το σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί διασωλήνωση.

Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι συνθήκες στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, από την περασμένη Παρασκευή και μέσα σε λίγες ώρες πληρώθηκαν και οι 10 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ covid-19.

Οι κλίνες παραμένουν κατειλημμένες καθώς κάποιοι ασθενείς αποσωληνώθηκαν, ωστόσο χρειάστηκε να διασωληνωθούν καινούργιοι.

Σήμερα η κατάσταση είναι οριακή και αν χρειαστεί να διασωληνωθεί κι άλλος ασθενής με covid-19, αν δεν υπάρξει κάποια εξαγωγή από τη ΜΕΘ θα πρέπει να μεταφερθεί είτε στο Νοσοκομείο Λαμίας, είτε σε αυτό της Χαλκίδας.

Την ίδια ώρα παραμένουν αρκετοί οι ασθενείς που παραμένουν στην κλινική covid-19 στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου Τρικάλων.