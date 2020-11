Κοινωνία

255 κιλά κοκαΐνης σε διαμέρισμα στο Κουκάκι (βίντεο)

Αστυνομικοί και Λιμενικοί βρήκαν τα ναρκωτικά κρυμμένα σε διαμέρισα “Airbnb”. Συνελήφθη ένας 38χρονος.

Δώρας Βογιατζάκη

Ένα μεγάλο “χτύπημα” στα καρτέλ ναρκωτικών κατάφεραν οι διωκτικές Αρχές. Ήταν το αποτέλεσμα πολλών μηνών έρευνας από τα στελέχη της Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Γενικών Υποθέσεων της Θεσσαλονίκης, της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών και του Λιμενικού από Πειραιά και Μύκονο.

Η έφοδος στο διαμέρισμα “Αirbnb” που είχε νοικιάσει ένας 38χρονος, ο οποίος και συνελήφθη, αποκάλυψε έξι τσουβάλια γεμάτα κοκαΐνη που είχαν φθάσει εδώ από το Εκουαδόρ.

Συγκεκριμένα 255 κιλά του ακριβού ναρκωτικού που προορίζονταν για την ελληνική αγορά, την Αθήνα, την επαρχία αλλά και τα νησιά.

Οι Αρχές χάλασαν, έτσι τη μεγάλη μπίζνα εκατομμυρίων του διεθνούς κυκλώματος, που μεταφέρει ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη και στο οποίο συμμετέχουν σύμφωνα με πληροφορίες Κολομβιανοί, Γερμανοί, Έλληνες και Αλβανοί υπήκοοι.

Στην κατοχή του 38χρονου, που θεωρείται ηγετικό στέλεχος του καρτέλ βρέθηκαν επίσης πολλές χιλιάδες ευρώ, δεκάδες κινητά και κάρτες sim αλλά κι ένα όπλο.