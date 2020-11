Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τελεσίγραφο για επίταξη ιδιωτικών κλινικών

Την άμεση διάθεση 200 κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 ζήτησε το Υπουργείο Υγείας. Αρνητική ήταν η απάντηση από τους κλινικάρχες.

Με έγγραφο του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας ζήτησε από τις ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης την εθελοντική διάθεση 200 κλινών για την νοσηλεία ασθενών με COVID-19. Το έγγραφο εστάλη μέσω e-mail, αξιώνοντας απάντηση έως τις 9 απόψε, άλλως οι Αρχές θα προβούν σε αναγκαστική επίταξη.

Στο τελεσίγραφο αναφέρονταν τα εξής:

«Σε συνέχεια των έγγραφων και προφορικών προσκλήσεών μας και της αρνητικής μέχρι τώρα στάσης των μελών/κλινικών σας, για την εθελοντική διάθεση κλινών νοσηλείας ασθενών COVID-19, εντός της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης και λόγω των ιδιαίτερα έκτακτων και επειγουσών συνθηκών που επικρατούν από την εξάπλωση του ιού COVID-19, σας καλούμε να ζητήσετε από τα μέλη σας να μας ορίσουν σήμερα μέχρι τις 21:00 200 κλίνες για νοσηλεία ασθενών COVID-19 εντός της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιστη της ομαλής νοσηλείας των νοσηλευομένων τους και η εύρυθμη λειτουργία των κλινικών τους και να αποφευχθεί η λήψη των αναγκαστικών μέτρων της καθολικής επίταξης.

Η ανταπόκριση των μελών σας στην τελευταία αυτή προσπάθεια συνεννόησης αποτελεί δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας και κατανόησης ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας οφείλουν να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μπορούν να συμπράξουν στην προστασία της δημόσιας υγείας».

Αρνητική, όμως, ήταν η απάντηση που έδωσαν οι κλινικάρχες στο Υπουργείο Υγείας. Μιλώντας στο protothema.gr, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να νοσηλεύουμε ταυτόχρονα ασθενείς με κορονοϊό και χωρίς κορονοϊό, διότι θα υπάρξει μετάδοση του ιού σε αυτούς που δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους». «Τότε θα έχουμε και αστικές και ποινικές ευθύνες» σημείωσε. Θα είναι εγκληματικό είπε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι κάθε ημέρα οι ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης παίρνουν περιστατικά non covid από τα νοσοκομεία της πόλης.

Η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη είναι δραματική, καθώς η διασπορά του ιού είναι τεράστια. Το απόγευμα της Πέμπτης, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 774 νέα κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

«Από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Κυβέρνηση να επιτάξει τις ιδιωτικές ΜΕΘ και να γίνεται κεντρική διαχείριση από το ΕΣΥ», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η Κουμουνδούρου.

«Έπρεπε να φτάσουμε στην πλήρη απώλεια ελέγχου της πανδημίας και στο σημείο σχεδόν κατάρρευσης του ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη για να θυμηθεί να δείξει πυγμή απέναντι στους κλινικάρχες, ενώ μέχρι σήμερα όλη η πολιτική της περιστρεφόταν γύρω από την προστασία των συμφερόντων τους. Ακόμα και τώρα αντιδρά χωρίς σχέδιο, μέρα με τη μέρα και βλέποντας και κάνοντας», καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Είναι αδιανόητο ακόμη και τώρα, λίγο πριν βουλιάξουν τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση με τους κλινικάρχες στους οποίους έχει ήδη τάξει εκατομμύρια ευρώ και οι οποίοι ήδη κάνουν χρυσές business επειδή το ΕΣΥ αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα μη covid περιστατικά», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

«Η επιστολή της κυβέρνησης προς τις ιδιωτικές κλινικές είναι παραδοχή του εγκληματικού χαρακτήρα της πολιτικής της», σημειώνει και προσθέτει: «Έπρεπε ήδη να γνωρίζει πόσες κλίνες είναι διαθέσιμες στον ιδιωτικό τομέα. Έπρεπε ήδη να έχει σχέδιο για το πως θα ενταχθούν οι υπηρεσίες ποιων μονάδων και με τι προσωπικό. Γι’ αυτό έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχει επιτάξει χωρίς όρους και προϋποθέσεις αυτές τις επιχειρήσεις. Όμως επέλεξε να τους αναγνωρίσει την ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά τους την ώρα που άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους».

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση «χωρίς άλλη καθυστέρηση, χωρίς να περιμένει πια καμία “κατανόηση” από τους κλινικάρχες, να επιτάξει τώρα όλες τους τις μονάδες και να τις εντάξει στο εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας».