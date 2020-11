Κόσμος

Κορονοϊός: Εκοιμήθη ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος

Εκοιμήθη μετά από μάχη που έδινε με τον κορονοϊό τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος.

Ο Σέρβος προκαθήμενος, παρότι αρχικά φαινόταν πως η κατάστασή του σταθεροποιούνταν, παρουσίασε επιδείνωση χθες. Ο Πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, μάλιστα δήλωσε πως ήταν διασωληνωμένος και οι γιατροί έδιναν μάχη για τη ζωή του, τελικά όμως ο Πατριάρχης Ειρηναίος κατέληξε.

Ο κατά κόσμον Μίροσλαβ Γαβρίλοβιτς γεννήθηκε στο χωριό Βίντοβα της πόλης Τσατσάκ, της Κεντρικής Σερβίας στις 28 Αυγούστου 1930. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1959 και Πρεσβύτερος στις 27 Οκτωβρίου 1959. Σπούδασε την Θεολογία στην Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου και μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στην Θεολογική Σχολή Αθηνών (1962-1963). Υπηρέτησε ως Καθηγητής του Θεολογικού Σεμιναρίου Πριζρένης (1959-1968). Στις 14 Ιουλίου 1974 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Μοραβικίου. Τη χειροτονία τέλεσε ο Πατριάρχης Σερβίας Γερμανός, συμπαραστατούμενος από τους Επισκόπους Ράσκας και Πριζρένης Παύλο, Σάμπατς και Βαλιέβου Ιωάννη και Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Νικόλαο. Στις 28 Μαΐου 1975 εξελέγη Επίσκοπος Νύσσης. Στις 22 Ιανουαρίου 2010 εξελέγη Πατριάρχης Σερβίας.

Πηγή: orthodoxia.info