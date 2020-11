Οικονομία

Μεταναστευτικό: χρηματοδότηση 8 δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Ποιοι δήμοι χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 3,059 εκ. ευρώ, για δημοτικά έργα που σχετίζονται με την διαχείριση του μεταναστευτικού.

Εγκρίθηκαν νέες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια διαχείρισης του μεταναστευτικού, με βάση τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το νόμο 4662/20 και την υπ΄αριθμ. 3999/2020 ΚΥΑ.

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δήμοι Ανατολικής Σάμου, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Βόλβης, Δέλτα, Παιονίας, Χαϊδαρίου, Χίου και Ωρωπού χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό 3.059.000 €, για δημοτικά έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν, κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Ειδικότερα:

Στο δήμο Ανατολικής Σάμου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για αποκατάσταση και εξοπλισμό της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), άρση κινδύνου πυρκαγιών και πολιτική προστασία και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού Σάμου, Βαθέως, Παλαιοκάστρου και Μυτιληνιών, στο δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης χρηματοδοτείται ο ηλεκτροφωτισμός της οδού Καλφιώτη της Κοινότητας Ανδραβίδας, στο δήμο Βόλβης η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων των οικισμών Νέας Απολλωνίας, Προφήτη, Νυμφόπετρας και Νέας Μαδύτου, στο δήμο Δέλτα η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών, στο δήμο Παιονίας ο ηλεκτροφωτισμός του δρόμου Πολύκαστρου - Γέφυρας Αξιού και η κατασκευή πεζοδρομίου Πολυκάστρου - Νέας Καβάλας, στο δήμο Χαϊδαρίου η διαμόρφωση και ανακατασκευή κοινόχρηστών χώρων, στο δήμο Χίου η προστασία του φράγματος Ζυφιά και στο δήμο Ωρωπού η βελτίωση αθλητικών υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Μαλακάσας.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Νοεμβρίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των πρώτων εννέα δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνολικού ύψους 1,87 εκ. ευρώ, ενώ η Αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου Αλληλεγγύης και η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων συνεχίζει την παραλαβή και αξιολόγηση των υπόλοιπων προτάσεων που έχουν κατατεθεί από του Δήμους, ώστε σύντομα να προχωρήσουν και οι χρηματοδοτήσεις νέων έργων.

Πίνακας: Έγκριση Χρηματοδότησης έργων δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης: