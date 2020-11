Οικονομία

Σταϊκούρας: άμεσα οι πληρωμές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την διατήρηση του μέτρου το 2021. Τι ισχύει για τις εκπτώσεις ενοικίου. Μέχρι πότε «παγώνουν» οι καταβολές ΦΠΑ, φόρων και εισφορών. Τι λέει για τις "αντοχές" της οικονομίας.

Το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα συνεχιστεί και το 2021 επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σημείωσε ότι μέχρι χθες Παρασκευή το βράδυ, στην πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4, που άνοιξε το απόγευμα, είχαν κατατεθεί 19.830 αιτήσεις επιχειρήσεων, ύψους 155 εκατ. ευρώ και όπως τόνισε, η πληρωμή θα γίνει τη Δεύτερα, ενώ προσδοκία είναι η δεύτερη πληρωμή να γίνει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον υπουργό στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 δόθηκαν 3,4 δις ευρώ σε 150.000 επιχειρήσεις, που βρίσκονται κυρίως στα νησιά και σχετίζονται με τον τουρισμό.

Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι η Επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μόνο ένα από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας. «Το 2020 δώσαμε 24 δισ. ευρώ και θα διατεθούν άλλα 7,5 δισ. το 2021 δηλαδή περίπου 31 με 32 δις είναι το σύνολο των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, όσα χρήματα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μέτρα βοήθειας της κοινωνίας που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, από χρήματα που έχουν ξεκινήσει από την Ευρώπη (πρόγραμμα Sure), από την έξοδο μας στις αγορές με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού και από τα χρήματα που θα εκταμιεύονται από το Ταμείο το α’ εξάμηνο του 2021» εξήγησε.

«Μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μέχρι τώρα 3,4 δις ευρώ έχουν δοθεί σε πάνω από 150.000 επιχειρήσεις και ειδικά η 3η πήγε στα νησιά και τον τουρισμό που είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη το καλοκαίρι. Μόνο στη Σάμο 891 επιχειρήσεις πήραν 11 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Θα συνεχιστεί και το 2021 η Επιστρεπτέα, κρίνουμε ότι το μέτρο έχει αποδώσει θα την επεκτείνουμε όσο χρειαστεί. Η 4η και 5η Επιστρεπτέα δεν θα επιστραφεί ποτέ κατά 50%» ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας. «Η 4η Επιστρεπτέα συνδέεται με ρήτρα μη απολύσεων» αποσαφήνισε επίσης.

«Μέχρι τον Απρίλιο θα ισχύει όλος ο μειωμένος ΦΠΑ και όλες οι μόνιμες μειώσεις φόρων που είχαμε ψηφίσει και υλοποιήσει πριν την παρένθεση της υγειονομικής κρίσης. Θα υπάρξει τροπολογία για την αποζημίωση των ιδιοκτητών και με αυτή ό,τι δίδεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο» τόνισε παράλληλα ο ΥΠΟΙΚ. Ο υπουργός άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο της επιστροφής του 50% στους ιδιοκτήτες, της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων λήγω κορονοϊού. Όπως εξήγησε αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους που θα λειτουργεί η οικονομία τότε.

Για το Πρόγραμμα «Γέφυρα» ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στον ΣΚΑΙ σχολίασε ότι από τη μεθεπόμενη εβδομάδα το κράτος θα πληρώνει έως και το 90% των δόσεων των ενήμερων δανειοληπτών που πλήττονται από την πανδημία και έως το 80% των κόκκινων δανειοληπτών. «Για πρώτη φορά η χώρα επιβραβεύει και τη συνέπεια» σημείωσε.

«Όσοι έχουν υποχρεώσεις που έχουμε αναστείλει πάνε για τον Απρίλιο του 2021 με 12 ή 24 δόσεις άτοκες ή με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Οποίοι δεν ήταν σε ρύθμιση μπορούν να μπουν στο πλαίσιο ρυθμίσεων, μιλάμε από το Νοέμβριο του 2019 και μετά. Όσοι δεν μπορούσαν να τηρήσουν τη ρύθμιση που είχαν κάνει (100 με 120 δόσεις) έχουμε νομοθετήσει οι δόσεις να πάνε στο τέλος της ρυθμιζόμενης δόσης. Όσοι έχουν δανειακές υποχρεώσεις το τραπεζικό σύστημα θα επεκτείνει τις ρυθμίσεις και μέσα στο 2021» πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών. Οι 12 και 24 δόσεις θα ισχύουν και για τις ασφαλιστικές εισφορές, ήδη έχει νομοθετήσει το υπουργείο Εργασίας διευκρίνισε ο κ. Σταϊκούρας.

«Το ταμείο της χώρας θα αντέξει και το 2021», ξεκαθάρισε ο υπουργός, σημειώνοντας πως το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να πληρώνει επιδόματα και υποχρεώσεις για όσο διαρκεί η πανδημία. Όπως ανέφερε, από την Παρασκευή μπορούν να μπουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή και οι επιστήμονες, αρκεί να είχαν μείωση τζίρου 20% το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Ο κ. Σταϊκουρας ξεκαθάρισε ότι όπως αναφέρεται και στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε την Παρασκευή, το 2021 δεν επιβάλλεται κανένας νέος φόρος, ούτε αύξηση φόρου, ενώ επανέλαβε πως όταν σταθεροποιηθούν τα δημόσια οικονομικά θα επανέλθει η πολιτική των μόνιμων μειώσεων φόρων και εισφορών.

Πηγή: Skai.gr