Οι αριθμοί πριν το 126ο “ντέρμπι αιωνίων”

Τι δείχνουν τα στατιστικά, πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ανεξάρτητα από την κατάσταση που βρίσκονται, τη θέση τους στη βαθμολογία και τις απουσίες τους, το ντέρμπι «αιωνίων», η συνάντηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, συγκεντρώνει πάντα προσοχή και ενδιαφέρον, που αρκετές φορές ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Και απόψε στο 126ο ντέρμπι, η εικόνα δεν θα είναι διαφορετική. Σημαντικοί είναι οι αριθμοί της συνάντησης, προγραμματισμένη να διεξαχθεί απόψε (19:30) στο στάδιο «Γ. Καραισκάκης», όπως τους κατέγραψε η επίσημη ιστοσελίδα της Super League:

«Ο Ολυμπιακός: Προέρχεται από την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στη σεζόν, 2-0 στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Άρη.

Έχει την καλύτερη επίθεση με 14 γκολ και όλα τα έχει βάλει στο δεύτερο ημίχρονο! Έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ, αυτό που δέχτηκε στα Γιάννενα στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός είναι οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος αήττητος, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στις 12 Ιουλίου, που του στέρησε και το αήττητο στην περσινή σεζόν.

Είναι η μοναδική του ήττα στα 52 τελευταία για το πρωτάθλημα.

Στα τελευταία 65 για το πρωτάθλημα ανεξάρτητα έδρας, έχει δύο ήττες, και τις δύο από τον ΠΑΟΚ.

Στην έδρα του ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και τα δύο ευρωπαϊκά, χωρίς να δεχτεί μάλιστα γκολ.

Επεκτείνοντας πέρσι έχει κερδίσει επτά διαδοχικά, τα πέντε για το πρωτάθλημα, χωρίς να δεχτεί γκολ.

Τα τρία τελευταία:

31.10.2000: Ολυμπιακός – Απόλλων 2-0

03.11.2020: Μάντσεστερ Σίτι – Ολυμπιακός 3-0

08.11.2020: ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-2

Τα τρία επόμενα:

21.11.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

25.11.2020: Ολυμπιακός – Μάντσεστερ Σίτι

28.11.2020: Άρης – Ολυμπιακός

Οι πρώτοι σκόρερ στη σεζόν: Ελ Αραμπί 6, Χασάν 5, Μασούρας 3.

Ο Παναθηναϊκός: Γνώρισε την ήττα στην έδρα του από τον Ατρόμητο, που ήταν η πρώτη για το νέο του προπονητή Λάζλο Μπόλονι, μετά από δύο διαδοχικές νίκες και τέσσερα ματς χωρίς να χάσει.

Δέχτηκε ένα γκολ στα τρία τελευταία, αυτό από τον Ατρόμητο, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα πέντε πρώτα.

Και στις δύο νίκες του προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Δεν έχει χάσει και τα τρία παιχνίδια, που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Και οι τρεις ήττες του είναι με σκορ 1-0.

Εκτός έδρας δεν έχει ήττα στα τρία τελευταία, αφού έχασε το πρώτο στην Τρίπολη. Έχει μια νίκη και δύο ισοπαλίες.

Τα τρία τελευταία:

31.10.2020: Λαμία – Παναθηναϊκός 0-2

03.11.2020: Παναθηναϊκός – Απόλλων 1-0

07.11.2020: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 0-1

Τα τρία επόμενα:

21.11.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

29.11.2020: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

06.12.2020: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Οι πρώτοι σκόρερ στη σεζόν: Καρλίτος 4, Μακέντα 2, Χατζηγιοβάνης 1.

Μεταξύ τους

Είναι το 126ο ντέρμπι των «αιωνίων» στην ιστορία της Α’ Εθνικής. Για πρώτη φορά την περασμένη σεζόν έπαιξαν τέσσερις φορές, καθώς είχαμε και τα πλέι οφ.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τα δύο παιχνίδια της έδρας του, ενώ τα δύο στο «Σπύρος Λούης» έληξαν ισόπαλα.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει τα επτά τελευταία, κάτι που είχε να συμβεί από το διάστημα 1992-1995. Από το 1980 ως το 1985 ο Ολυμπιακός δεν είχε χάσει σε 11 διαδοχικά ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, που είναι και ρεκόρ.

Από τα επτά τελευταία ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τρία – ένα χωρίς αγώνα – ενώ τρία έχουν λήξει ισόπαλα. Ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει από τις 28 Οκτωβρίου 2017, 1-0 στη Λεωφόρο (56’ σουτ Βιγιαφάνιες).

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια τους, αυτά που έγιναν μέσα στο 2020. Μάλιστα στα 10 τελευταία – δεν υπολογίζουμε τους δύο μηδενισμούς – ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πετύχει παραπάνω από ένα γκολ σε ντέρμπι.

Γηπεδούχος ο Ολυμπιακός κέρδισε τα δύο τελευταία, αφού ο Παναθηναϊκός είχε φύγει με δύο ισοπαλίες 1-1 μέσα στο 2018.

Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος στα επτά τελευταία και ως γηπεδούχος.

Έχει πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες, μετά τις 2 Μαρτίου 2014, όταν επικράτησε 3-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (44’ σουτ Πράνιτς, 68’ σουτ Μπεργκ, 90’ φάουλ Αμπέιντ)

Η ιστορία

Νίκες Ολυμπιακού: 47

Ισοπαλίες: 48

Νίκες Παναθηναϊκού: 30

Με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό

Νίκες Ολυμπιακού: 28

Ισοπαλίες: 22

Νίκες Παναθηναϊκού: 12

Τα περσινά παιχνίδια

Στην κανονική περίοδο…

05.01.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 (74’ σουτ Ελ Αραμπί)

21.06.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-0 (5’ σουτ Γκιγιέρμε, 21’ σουτ Ελ Αραμπί, 90’ σουτ Καφού)»