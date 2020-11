Αθλητικά

Super League: Τα φώτα στο ντέρμπι “αιωνίων”

Με απουσίες θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» τη στιγμή που προβλήματα υπάρχουν και στους «πράσινους». Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής.

Το ντέρμπι «αιωνίων» δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το Σάββατο (21/11, 19:30) στον Πειραιά, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι για τους ομίλους του Champions League. Με απουσίες – ελέω και Covid-19 – θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» τη στιγμή που προβλήματα υπάρχουν και στους «πράσινους» του Λάζλο Μπόλονι που, ακόμη, αναζητούν την αγωνιστική ανάταση.

Μία ημέρα αργότερα, στη Ριζούπολη και όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο λόγω έργων βελτίωσης του χλοοτάπητα, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Λάρισα (22/11, 15:00) κι ενώ ακολουθεί το ματς με τη Ζόρια για το Europa League. Ο δεύτερος εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διοργάνωση, ΠΑΟΚ, περιμένει τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα (21/11, 19:30) προτού επικεντρωθεί στο ματς με την PSV στην Ολλανδία.

Κατά τα άλλα, ο συμπρωτοπόρος Άρης έχει επικίνδυνη αποστολή στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό που θα έχει και πάλι τον Τραϊανό Δέλλα στον πάγκο του. Η Λαμία θα αναζητήσει την πρώτη φετινή της νίκη καθώς υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης ενώ ο Ατρόμητος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα φιλοξενώντας τον Απόλλωνα Σμύρνης στο Περιστέρι. Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής πέφτει το βράδυ της Δευτέρας στο Πανθεσσαλικό (23/11, 19:30), με τον εξαιρετικό Βόλο να κοντράρεται με τον ντεφορμέ αλλά πάντα επικίνδυνο ΟΦΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

15:00 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία – Αστέρας Τρίπολης

17:15 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης

19:30 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

15:00 «Γεώργιος Καμάρας», ΑΕΚ – Λάρισα

17:15 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Άρης

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

19:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – ΟΦΗ