Κοινωνία

Πέθανε από τσιμπήματα μελισσών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον άνδρα που δέχθηκε "επίθεση" από τις μέλισσες.

Ένας άνδρας, μόλις 48 ετών, κάτοικος Ρομιρίου Ζακύνθου έχασε το Σάββατο την ζωή του, από πολλαπλά τσιμπήματα από μέλισσες, λόγω των οποίων υπέστη αλλεργικό σοκ.

Μόλις αντιλήφθηκαν τα συγγενικά του πρόσωπα τι είχε συμβεί, αμέσως τον έβαλαν σε ΙΧ με σκοπό να εξοικονομήσουν χρόνο και τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο τους στο Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Στα μισά της διαδρομής συνάντησαν περιπολικό και αφού τους εξήγησαν τι συμβαίνει, το περιπολικό μπήκε μπροστά για να ανοίξει δρόμο.

Δυστυχώς όμως, όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, οι γιατροί στα Επείγοντα, απλά διαπίστωσαν το θάνατό του.

Πηγή: Imerazante.gr