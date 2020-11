Κόσμος

Ο Ερντογάν καλεί σε διάλογο την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας οπουδήποτε παρά στην Ευρώπη», τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάλογο.

«Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις υποσχέσεις της, να μην μεροληπτεί σε βάρος μας ή τουλάχιστον να μην γίνει ένα εργαλείο για τη δημιουργία εχθροτήτων εναντίον της χώρας μας», είπε ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του, μέσω βιντεοδιάσκεψης, στο συνέδριο του κόμματός του AKP.

«Δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας οπουδήποτε παρά στην Ευρώπη. Σκοπεύουμε να χτίσουμε το μέλλον μας μαζί με την Ευρώπη», διαβεβαίωσε.

«Θέλουμε μια ισχυρότερη συνεργασία με τους φίλους και συμμάχους μας», τόνισε ο ίδιος.

«Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με οποιαδήποτε χώρα ή θεσμό που δεν μπορεί να διευθετηθεί μέσω της πολιτικής, της διπλωματίας και του διαλόγου», σημείωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Στην ίδια ομιλία, ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα ήθελε να «χρησιμοποιήσει ενεργά τις παλιές και στενές σχέσεις συμμαχίας με τις ΗΠΑ για να βρεθεί μια λύση στα περιφερειακά και διεθνή προβλήματα».

Ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, είχε χθες συνάντηση εργασίας με ευρωπαίους αξιωματούχους, στις Βρυξέλλες, όπως επιβεβαίωσαν λίγο ευρωπαϊκές πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση έγινε στη βάση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου, με σκοπό την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της 10-11 Δεκεμβρίου, όπου στο επίκεντρο θα βρεθούν, μεταξύ άλλων οι σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

Ο Ακάρ το …χαβά του

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, έθεσε εκ νέου θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, ισχυριζόμενος πως υπάρχουν νησιά που η κυριαρχία τους δεν έχει δοθεί στην Ελλάδα.

Μιλώντας στην αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας, ο Ακάρ αναφέρθηκε στο Oruc Reis, δηλώνοντας πως «κάνουμε ξεκάθαρες εργασίες , φανερές. Δεν κρύβουμε κάτι. Κάνουμε επιστημονικές και τεχνικές εργασίες. Τα πλοία μας συνεχίζουν τις εργασίες τους. Είναι ανήθικο να παρουσιάζουν αυτές τις εργασίες ως πρόκληση ή ως αύξηση της έντασης. Δεν έχει καμία σχέση με την ηθική. Παραβλέπουν τις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνουν σε νησιά στα οποία με κανέναν τρόπο δεν έχει δοθεί η κυριαρχία τους στην Ελλάδα, και παρουσιάζουν ως πρόκληση τις τεχνικές και τις επιστημονικές εργασίες τις οποίες κάνουμε. Αυτό δεν αρμόζει στη σχέση καλής γειτονίας».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, τόνισε πως «στην Κύπρο πρέπει να δουν και να αποδεχθούν την παρουσία των Τούρκων η οποία διαρκεί εδώ και πολλούς αιώνες. Πρέπει να τους δώσουν τα δικαιώματα τους. Στη ζήτημα της ισότητας και της κυριαρχίας πρέπει να αποδεχθούν της παρούσες συνθήκες».