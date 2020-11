Πολιτική

Ακσόι: Η Ελλάδα αντί να απαντά στις Navtex, να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις μας για διάλογο

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα. Την σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Απάντηση στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την έκδοση νέας Navtex για το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis εξέδωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι, καλώντας την Ελλάδα να αφήσει την συγκεκριμένη συμπεριφορά και να προσέλθει σε διάλογο.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε άλλη μία ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους γνωστούς ισχυρισμούς και τις αντιρρήσεις του σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα για το Oruc Reis που πραγματοποιείται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Αυτοί οι ισχυρισμοί και οι αντιρρήσεις έχουν απαντηθεί με έξι ανακοινώσεις του υπουργείου μας από τον περασμένο Ιούλιο.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικά της δικαιώματα και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα, αντί να προβαίνει σε ανακοίνωση κάθε φορά που εκδίδουμε μία νέα Navtex, θα ήταν καλύτερο να ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκλησή μας για συνομιλίες».