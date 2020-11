Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας στον ΑΝΤ1: Επικίνδυνη η χαλάρωση των μέτρων πριν από τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής μιλά για την αύξηση των νεκρών και των διασηληνωμένων. Τι λέει για τα μέτρα και τη χαλάρωσή τους .