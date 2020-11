Κόσμος

Σερβία: Κηδεύτηκε ο Πατριάρχης Ειρηναίος (εικόνες)

Συμμόρφωση των πιστών μετά το χθεσινό μπαράζ παραβίασης κάθε κανόνα υγειονομικής προστασίας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι η κηδεία του Πατριάρχη των Σέρβων Ειρηναίου, ο οποίος απεβίωσε στις 20 Νοεμβρίου από επιπλοκές του κορονοϊού. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον νεόδμητο ιερό ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι χοροστατούντος του μητροπολίτη Δαμπροβοσνίας Χρυσόστομου που είναι και τοποτηρητής του πατριαρχικού θρόνου μέχρι την εκλογή νέου Πατριάρχη. Στην εξόδιο ακολουθία συνλειτούργησαν ιεράρχες της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (SPC) καθώς και ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας. Παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, η πρωθυπουργός 'Ανα Μπρνάμπιτς, υπουργοί της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος των Σέρβων στο συλλογικό προεδρείο της Βοσνίας -Ερζεγοβίνης Μίλοραντ Ντόντικ, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Ζντράβκο Κριβόκαπιτς και πλήθος πιστών.

Σε αντίθεση με την χθεσινή ημέρα όπου οι πιστοί που προσέρχονταν στον ναό για να αποδώσουν το «ύστατο χαίρε» στον εκλιπόντα Πατριάρχη δεν λαμβάναν μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, σήμερα οι περισσότεροι συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις των αρχών και της Εκκλησίας και φορούσαν μάσκα.

Η σορός του Πατριάρχη Ειρηναίου εναποτέθηκε σε κρύπτη εντός του νεόδμητου ναού του Αγίου Σάββα που θα χρησιμοποιείται στο μέλλον για την ταφή όλων των προκαθημένων της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Πατριάρχης Ειρηναίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στις 4 Νοεμβρίου και εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου. Δύο εβδομάδες αργότερα η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και κατέληξε στις 20 Νοεμβρίου. Πιθανολογείται ότι ο Πατριάρχης Ειρηναίος μολύνθηκε στις 30 Οκτωβρίου στην κηδεία του μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, Αμφιλόχιου όπου χοροστάτησε στην εξόδιο ακολουθία. Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν επίσης και άλλοι ιεράρχες και ιερείς της σερβικής Εκκλησίας οι οποίοι συμμετείχαν στην κηδεία του μητροπολίτη Αμφιλόχιου.

Η εκλογή νέου Πατριάρχη, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε τρείς μήνες από την Ιερά Σύνοδο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.