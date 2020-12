Πολιτισμός

“Αγάπη για τη Φύση”: Μια γιγαντιαία τοιχογραφία (εικόνες)

Την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο θέτει επί τάπητος η γιγαντιαία τοιχογραφία που δημιούργησε στη ρωσική πόλη Τσελιαμπίνσκ ο καλλιτέχνης Βιτάλι Τσαρένκοφ (Vitaly Tsarenkov).

Με φωτεινά χρώματα και αφηρημένες φιγούρες, η «Αγάπη για τη Φύση», με εμβαδόν 630 τετραγωνικά μέτρα καλύπτει την τυφλή όψη του 18ώροφου κτηρίου.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην Αγία Πετρούπολη ως καλλιτέχνης δρόμου – στην πορεία επεκτάθηκε και στη ζωγραφική και γλυπτική – ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ για σχολιασμό της δημόσιας καλλιτεχνικής παρέμβασής του σε αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, διέθεσε φωτογραφίες του έργου το οποίο φιλοτέχνησε στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ τοιχογραφίας Urban Morphogenesis Festival.

Έκκληση στους πολίτες της χώρας μας απευθύνει ο Βιτάλι Τσαρένκοφ: «Η κεντρική ιδέα αυτής της τοιχογραφίας είναι να προσελκύσει την προσοχή του κόσμου στην οικολογική κατάσταση σε όλον το κόσμο στην οποία όλοι έχουμε ανάμειξη. Υπάρχουν πολλά μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν αμέσως, αλλά ο καθένας μας έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να μη δημιουργεί μικρά προβλήματα. Παρακαλώ, πάρτε τα σκουπίδια σας μαζί σας αφότου περάσετε κάποιον χρόνο σε ένα δάσος ή μια λίμνη. Δεν είναι δύσκολο, αλλά έτσι ξεκινά η αληθινή αγάπη για τη φύση».

Ανάμεσα στις διάφορες μορφές στην «Αγάπη για τη Φύση» μπορεί κάποιος να διακρίνει στη βάση λουλούδια, στο κέντρο έναν άνθρωπο που κρατά έξυπνο κινητό και σύμβολα καιρικών φαινομένων στο πάνω μέρος. Περιγράφοντας τις ιδέες πίσω από το συγκεκριμένο έργο είχε δηλώσει, με αφορμή την ολοκλήρωσή του στην Τσελιαμπίνσκ: «Ενώ ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στο κατώφλι πλανητικής κλίμακας οικολογικών καταστροφών, πολλοί δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον του πλανήτη μας εξαρτάται από τις πράξεις του κάθε ενός από εμάς».