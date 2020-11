Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Χριστούγεννα χωρίς οικογενειακές συγκεντρώσεις

Οι ειδικοί φοβούνται ότι θα ακολουθήσει νέα έξαρση της πανδημίας.

Χριστούγεννα με μια μικρή συντροφιά, χωρίς μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις, είναι αναμφίβολα «η καλύτερη επιλογή» σ’ αυτήν την εποχή της πανδημίας, για τις περισσότερες χώρες, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Είναι απίστευτα δύσκολο επειδή, ιδίως στην περίοδο των γιορτών, θέλουμε πραγματικά να είμαστε με την οικογένειά μας. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η πιο ασφαλής επιλογή είναι να μην κάνουμε οικογενειακές συγκεντρώσεις», τόνισε η Μαρία Βαν Κέρκοβ, η αρμόδια για τη διαχείριση της πανδημίας.

Η Αμερικανίδα ειδικός δεν είχε κατά νου μόνο τα Χριστούγεννα αλλά και τη γιορτή των Ευχαριστιών, αυτήν την Πέμπτη, που κατά παράδοση γιορτάζεται οικογενειακά στις ΗΠΑ. Οι ειδικοί φοβούνται ότι θα ακολουθήσει νέα έξαρση της πανδημίας στη χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την Covid-19 παγκοσμίως μέχρι σήμερα και μετρά σχεδόν 260.000 νεκρούς.

Η λύση, για την Βαν Κέρκοβ, είναι ίσως να γιορτάσουν οι οικογένειες με τηλεδιάσκεψη.

«Ακόμη κι αν δεν μπορείτε να γιορτάσετε μαζί φέτος, μπορείτε να βρείτε τον τρόπο για να γιορτάσετε όταν όλα αυτά θα έχουν τελειώσει», διαβεβαίωσε, αποκαλύπτοντας ότι και η δική της οικογένεια θα περάσει τα Χριστούγεννα χωρίς οικογενειακή συγκέντρωση.

Ο Μάικ Ράιαν, που είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων, επισήμανε από την πλευρά του ότι οι μολύνσεις αυξήθηκαν στον Καναδά μετά την τοπική γιορτή των Ευχαριστιών, στις 12 Οκτωβρίου.