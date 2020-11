Υγεία - Περιβάλλον

Γέννησαν δύο γυναίκες θετικές στον κορονοϊό

Σε τι κατάσταση είναι οι μητέρες και τα νεογνά.

Γέννησαν δύο γυναίκες θετικές στον κορονοϊό! Στιγμές συγκίνησης στο νοσοκομείο Ηρακλείου!

Δύο γυναίκες θετικές στον κορονοϊό, έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους, η μία με φυσιολογικό τοκετό και η άλλη με καισαρική και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, τόσο οι μητέρες όσο και τα βρέφη τους, χαίρουν άκρας υγείας.

Θα ακολουθήσουν τεστ στα νεογνά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν φέρουν και αυτά τον κορονοϊό, ωστόσο όπως σπάνια, η μητέρα μεταφέρει τον ιό στο παιδί αλλά και αν ακόμα αυτό συμβεί, είναι πολύ σπάνια η σοβαρή covid19 στα μωρά.