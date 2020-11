Life

Τα “Σαγόνια του Καρχαρία” έγιναν έκθεμα στο Μουσείο των Όσκαρ (εικόνες)

Ο καρχαρίας από τα “Σαγόνια του Καρχαρία” έτοιμος να τρομοκρατήσει τους επισκέπτες στο Μουσείο των Όσκαρ.

Σχεδόν μισό αιώνα αφότου τρομοκρατούσε τους λουόμενους στα «Σαγόνια του Καρχαρία», το ομοίωμα του καρχαρία μήκους σχεδόν 8 μέτρων έφθασε στο πολυαναμενόμενο μουσείο των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο Μπρους ο καρχαρίας», όπως βαπτίστηκε σύμφωνα με τον δικηγόρο του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ, Μπρους Ράμερ, αιωρείται πλέον σε ύψος 9 μέτρων από το πάτωμα, στον τρίτο όροφο του μουσείου, που αναμένεται να ανοίξει στις 30 Απριλίου του 2021.

Ο καρχαρίας είναι το τελευταίο μοντέλο που δημιουργήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας του 1975. Καθώς τα σαγόνια του, πλάτους άνω του ενάμιση μέτρου, δεν περνούσαν από τις πόρτες του ασανσέρ του μουσείου, χρειάστηκε να περάσει το ομοίωμα από το παράθυρο, με τη βοήθεια γερανού.

«Είναι το τέλος ενός μακρύ ταξιδιού για τον Μπρους, από τότε που τον αποκτήσαμε το 2016 και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι καθώς τον υποδεχόμαστε στο νέο του σπίτι», είπε ο πρόεδρος του μουσείου Μπιλ Κράμερ.

Με βάρος άνω του μισού τόνου, ο Μπρους είναι προς το παρόν το πιο επιβλητικό έκθεμα της συλλογής του μουσείου των Όσκαρ, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα διάσημα κόκκινα παπούτσια της Τζούντι Γκάρλαντ στον «Μάγο του Οζ» ή την κάπα του Δράκουλα που φορούσε ο Μπέλα Λουγκόσι στην ταινία του 1931.