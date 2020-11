Παράξενα

Καταζητείται... ελάφι που έκλεψε την καραμπίνα κυνηγού

Το τουφέκι, το οποίο κυνηγός είχε κρεμασμένο στο αριστερό του χέρι, γλίστρησε στα κέρατα του ελαφιού και εξαφανίστηκε μαζί του...

Η τσεχική αστυνομία ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών μετά την ασυνήθιστη κλοπή ενός όπλου από ένα… ελάφι που από παρ’ ολίγον θήραμα έγινε δράστης και στη συνέχεια εξαφανίστηκε στο δάσος.

Το ζώο, τρομαγμένο από ένα σκυλί, έτρεξε προς την ομάδα των ελαφοκυνηγών, έσκισε το μανίκι ενός από αυτούς και άρπαξε με τα κέρατά του το λουρί μιας καραμπίνας Hornet 0.22.

«Το τουφέκι, το οποίο ο κυνηγός είχε κρεμασμένο στο αριστερό του χέρι, ευτυχώς χωρίς σφαίρες, γλίστρησε στα κέρατα του ελαφιού και εξαφανίστηκε μαζί του», ανέφερε η ανακοίνωση της… θρασύτατης κλοπής που εξέδωσε η αστυνομία. Ένας άλλος κυνηγός εντόπισε λίγο αργότερα το ελάφι, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, να μεταφέρει ακόμη στο κεφάλι του την καραμπίνα.

«Οι κυνηγοί έψαξαν στο δάσος, αλλά δεν βρήκαν το όπλο». Έτσι το «θύμα» του ελαφιού δεν είχε άλλη επιλογή από το να αναφέρει την «κλοπή» στην αστυνομία. Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να επικοινωνήσουν αμέσως με την αστυνομία στην περίπτωση που κάποιος βρει το όπλο.