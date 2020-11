Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: Σταδιακή άρση του lockdown

Πότε θα αρθεί η καραντίνα και θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Τι ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει να άρει το μέτρο της καραντίνας και να επιτρέψει τις μετακινήσεις από τις 15 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουελ Μακρόν, ανακοινώνοντας ένα πρώτο μέτρο χαλάρωσης με την επαναλειτουργία το Σάββατο των καταστημάτων που πωλούν μη απαραίτητα είδη, τα οποία έκλεισαν πριν από ένα μήνα.

Η Γαλλία θα αρχίσει να χαλαρώνει την καραντίνα λόγω της Covid-19 αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε μέχρι τα Χριστούγεννα, τα καταστήματα, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι να ανοίξουν ξανά και οι πολίτες να μπορούν να περάσουν τις γιορτές με την υπόλοιπη οικογένειά τους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Όλα τα μικρά καταστήματα όπως τα βιβλιοπωλεία και τα ανθοπωλεία θα μπορούν να επαναλειτουργούν από το Σάββατο και να κλείνουν στις 9 το βράδυ.

Στην τηλεοπτική του ομιλία προς το έθνος, ο Μακρόν τόνισε ότι το χειρότερο από το δεύτερο κύμα της επιδημίας στη Γαλλία πέρασε. Ο Μακρόν είπε ότι τα εστιατόρια, οι καφετέριες, τα μπαρ, τα γυμναστήρια και οι ντισκοτέκ θα πρέπει αντίθετα να παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 20 Ιανουαρίου ώστε να αποφευχθεί το τρίτο κύμα.

Οι πρώτοι εμβολιασμοί στη Γαλλία κατά της Covid-19 θα πρέπει να προσφερθούν σε αυτούς που έχουν "πιο εύθραυστη" υγεία, χωρίς να είναι υποχρεωτικοί, από τα τέλη Δεκεμβρίου - αρχές Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Υπογραμμίζοντας ότι ορισμένα εμβόλια αναμένεται να είναι διαθέσιμα από τα τέλη Δεκεμβρίου, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους τόνισε ότι τα πρώτα εμβόλια "θα μπορούσαν να γίνουν μόλις επικυρωθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές" και ότι θα ακολουθήσει "μαζική εκστρατεία εμβολιασμού", χωρίς ωστόσο ο εμβολιασμός να γίνει υποχρεωτικός.